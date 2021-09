In diesen Minuten schließen die Wahllokale in Isernhagen und die Auszählungen für die Stichwahl der Bürgermeisterwahl, die Stichwahl des Regionspräsidenten und für die Bundestagswahlen können starten. In dieser Reihenfolge zählen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus: Bundestag, Regionspräsident oder Regionspräsidentin, Bürgermeister.