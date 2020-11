Isernhagen

Auf der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. kann es in der nächsten Woche zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Gemeinde mitteilt, muss die L 381 für erforderliche Tiefbauarbeiten an einem Neubau zwischen den Abzweigen zum Nolteweg oder Straße Auf der Heide halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung soll von Montag, 16. November, bis Freitag, 20. November, andauern. Ampeln werden in dieser Zeit den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt regeln.

Von Carina Bahl