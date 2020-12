Isernhagen

Die Region Hannover hat jetzt in einer Allgemeinverfügung in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden Straßen und Plätze festgelegt, auf denen aus Gründen des Infektionsschutzes in der Silvesternacht vom 31. Dezember, 21 Uhr, bis 1. Januar, 7 Uhr, nicht geböllert werden darf. In Isernhagen gilt das ausschließlich für das Zentrum in Altwarmbüchen – den Marktplatz am Rathaus und die nördliche Fußgängerzone. Dort dürfen weder Feuerwerkskörper gezündet noch mitgeführt werden. Das Verbot bezieht sich auf das klassische Silvesterfeuerwerk und Böller, die nur im Freien von Erwachsenen gezündet werden dürfen.

Polizei und Region: Am besten ganz auf das Feuerwerk verzichten

Region und Polizei bitten jedoch unisono darum, auf das Feuerwerk auch dort zu verzichten, wo es erlaubt wäre. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Rettungsdienste und Notaufnahmen in den Krankenhäusern jedes Jahr mit etlichen Patientinnen und Patienten zu tun haben, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. „Wir alle bemühen uns seit Monaten darum, Kontakte zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Der Verzicht auf das Feuerwerk ist ein kleiner Beitrag, den ich für absolut zumutbar halte.“

Von Carina Bahl