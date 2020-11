Isernhagen

Es ist Isernhagens größtes Bauprojekt seit Jahrzehnten gewesen: der neue Schulcampus für IGS und Gymnasium am Helleweg in Altwarmbüchen. Rund 26 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren investiert, um einen Neubau zu schaffen, der nicht nur ausreichend Platz für die Schüler bietet, sondern auch den Anforderungen an modernes Lernen in der Zukunft gerecht werden soll. Jetzt ist er fertig – und das Ergebnis lässt staunen.

Anzeige

Nun ist der Schulneubau offiziell übergeben: Jugendpfleger Thomas Jüngst (von links), IGS-Leiter Jens Könecke, Bürgermeister Arpad Bogya, Patrick von Amsberg von der Firma Züblin und Gymnasiumsleiterin Christina Bielefeld bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Quelle: Carina Bahl

Und doch war es das Wort „schade“, das alle Reden bei der kleinen Übergabezeremonie bestimmte. Schade, dass die Fertigstellung mitten in das Jahr der Corona-Pandemie fallen musste. Schade, dass die Gemeinde diesen imposanten Bau nicht mit Hunderten Gästen feiern konnte. Schade, dass die Eltern nicht sehen konnten, unter welchen Bedingungen ihre Kinder fortan lernen werden. Und schade, dass auch der Jugendtreff, der fortan im Schulcampus seine Türen öffnen wird, nicht mit einer großen Kinderdisco gebührend starten konnte.

Der Jugendtreff ist ebenfalls ab sofort im Schulzentrum beheimatet: Im Erdgeschoss gibt es gleich mehrere Räume, in denen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. Quelle: Carina Bahl

Isernhagen hat sich für IGS und Gymnasium entschieden

Aber das sollte den Stolz nicht trüben, den Bürgermeister Arpad Bogya für diesen „großen Wurf“, wie er den Schulcampus nannte, hegt. Über viele Jahre hatten Verwaltung, Eltern und Politik diskutiert, welche Schulformen in der Gemeinde künftig vorgehalten werden sollen: Am Ende gab es ein Votum für die IGS und das Gymnasium – Real- und Hauptschule laufen im nächsten Jahr aus. „Unsere Schulformen waren nie schlecht“, betonte Bogya. „Aber sie waren nicht mehr zukunftssicher.“ Weil viele Isernhagener Familien ihre Kinder im Laufe der Zeit an Gesamtschulen in Nachbarkommunen angemeldet hatten, fiel die Entscheidung für die Gründung einer eigenen IGS. Das bedeutete aber auch: Am Helleweg brauchte es deutlich mehr Platz.

Die Chronologie des Schulneubaus „Wir sind nicht der BER“, sagte Bürgermeister Arpad Bogya in Anspielung auf das Planungsdesaster des mit acht Jahren Verzögerung am Wochenende eröffneten Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. In Isernhagen sind weniger als vier Jahre zwischen Idee und Einweihung des Schulneubaus vergangen. Die Chronologie im Überblick: April 2016: Nutzerbedarfsanalyse mit Schüler, Lehrern, Eltern, Verwaltung und Sportvereinen. 2017: Planung und Ausschreibung 23. Mai 2018: Vertragsunterzeichnung mit dem Generalunternehmen, der Firma Züblin. Juli 2018: Abriss der Sporthalle 14. Dezember 2018: Erster Spatenstich 25. März 2019: Grundsteinlegung 12. September 2019: Richtfest Juli 2020: Wasserschaden auf der Zielgeraden der Bauarbeiten 23. September 2020: Abnahme durch die Bauaufsicht 5. Oktober 2020: Umzug der Schüler 19. Oktober: Absage der Einweihungsfeier aufgrund der Corona-Pandemie 2021: Großes Einweihungsfest – sobald die Corona-Krise es zulässt

Riesige Sporthalle mit Indoor-Laufbahn

Das neue Gebäude am Helleweg bietet zwölf zusätzliche Klassenräume, 16 Naturwissenschaftsräume, sowie Fach- und Differenzierungsräume für die aktuell mehr als 1400 Schüler an IGS und Gymnasium.m Zudem gibt es dort eine neue Mensa und einen sogenannten Marktplatz. „Und ich bin froh und glücklich, dass wir hier heute stehen können“, sagte Bogya. Zwar ist die große Einweihungsfeier nun ins nächste Jahr verschoben – die offizielle Schlüsselübergabe an die beiden Schulleiter vor nicht einmal 30 Gästen in einem Raum mit Platz für 300 und viel Abstand wollte sich die Gemeinde aber nicht nehmen lassen. So besonders dieser Akt coronabedingt auch gestaltet werden musste, so besonders waren dann auch die Gastgeschenke: Mund-Nasen-Masken mit Gemeindelogo. Für jeden Schüler hatte der Bürgermeister zudem einen Turnbeutel im Gepäck – nicht zuletzt ein Hinweis auf das imposanteste Teil des Neubaus: die Vier-Feld-Sporthalle mit 50-Meter-Laufbahn im Inneren.

Die große Vier-Feld-Sporthalle mit Boulderwand, Fitness- und Kraftraum, Tribüne für 300 Besucher und 50-Meter-Indoorlaufbahn ist ein echter Hingucker. Quelle: Carina Bahl

„Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte Bogya. Dem konnte beim anschließenden Rundgang wohl niemand widersprechen. Mit Fitness- und Kraftraum ergänzt, sollen auch die Vereine der Gemeinde dort bald regelmäßig trainieren können. 300 Sporthallenstunden waren während der Bauzeit entfallen und mussten umorganisiert werden. Die Eröffnung jetzt hätte für eine große Erleichterung gesorgt – wenn der Teil-Lockdown nicht prompt jeden Vereinssport ab sofort wieder untersagen würde.

Der Schulcampus in Zahlen Rund 26 Millionen Euro hat die Gemeinde Isernhagen in den Bau des Schulcampus für IGS und Gymnasium investiert. 12.720 Quadratmeter zusätzlichen Platz bedeutet das für die aktuell 1447 Schüler an beiden Schulen. 12 neue Klassenräume, 16 Naturwissenschaftsräume, 6 Fachräume, 14 Differenzierungsräume, 1 riesige Sporthalle mit 4 Feldern, 1 Mensa mit einer Raumhöhe von 7 Metern und Platz für 300 Personen sowie 1 Kiosk und 1 Marktplatz finden sich im Gebäude. Die Sporthalle kann als Versammlungsstätte für bis zu 600 Besucher genutzt werden – 50 Meter lang ist die Laufbahn im Inneren der Halle. Die reine Bauzeit betrug 2 Jahre und 3 Monate.

Umfassendes Energiekonzept und moderne Lüftungsanlage

Aber auch die Schule selbst überzeugt mit einer hochmodernen Ausstattung. In Corona-Zeiten nicht unwichtig: die moderne Lüftungsanlage, die auch während der Pandemie kein Öffnen der Fenster erfordert, wie Joost Götze, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften, betonte. Die Anlage sauge die verbrauchte Luft ab und sorge für stetig frische Luft. Werden die Fenster geöffnet, schaltet sich die Anlage automatisch ab. Mit dem „Wärme to go“-Konzept, einem Blockheizkraftwerk, Brennstoffzellen und einer großen Fotovoltaikanlage auf dem Dach erfüllt das Gebäude den KfW55-Standard. Mit dem sogenannten Marktplatz (eine riesige Pausenhalle), der Mensa mit sieben Meter hohen Decken und der Sporthalle mit einer Tribüne für 300 Gäste sind zudem nun gleich drei neue Versammlungsstätten im Schulcampus geschaffen.

Eine Mensa mit sieben Meter hohen Decken bietet Platz für 300 Schüler. Quelle: Carina Bahl

Zur Galerie 26 Millionen Euro hat die Gemeinde Isernhagen investiert, um IGS und Gymnasium ein modernes Schulgebäude zu bauen.

IGS-Leiter: „Danke für den Mut“

Dass sich nicht eine alte Kreidetafel im komplett barrierefreien und behindertengerechten Neubau befindet, erklärt sich da fast von selbst. Bei der Einrichtung der vielen Fach- und Naturwissenschaftsräume konnten beide Schulen von Anfang mitreden. „Es begann alles an einem leeren Tisch“, erinnerte sich IGS-Leiter Jens Könecke. Er habe sich am Anfang nicht vorstellen können, wie ein Schulneubau direkt nebenan entstehen sollte, während beide Schulen im laufenden Betrieb seien. „Aber ich habe höchstens an zwei Tagen mitbekommen, dass es überhaupt eine Baustelle gab“, sagte er – und fügte an: „Ich bedanke mich für den Mut, so viel in diesen Bau zu investieren und den Beschluss, der erkannt hat, dass Schule Raum braucht.“ Dem konnte sich auch Gymnasiumsleiterin Christina Bielefeld nur anschließen: „Es ist schön, diesen Prozess begleitet zu haben. Jetzt ist es an uns, das Gebäude mit Leben zu füllen und zu gestalten. “ Die Schulen und auch der Jugendtreff, da waren sich bei der Schlüsselübergabe alle einig, sind bereit dazu – wenn die Corona-Krise es denn zulässt.

Von Carina Bahl