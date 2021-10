Isernhagen

Die neuen Ortsbürgermeister der sieben Dörfer Isernhagens sind noch nicht gewählt. Das geschieht erst in den konstituierenden Sitzungen der Ortsräte im November. Aber schon jetzt möchte der neu gewählte SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Löffler über die Aufgaben der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister sprechen – und ihnen möglichst künftig etwas mehr Verantwortung übertragen.

Gibt der Ortsbürgermeister bald Vordrucke im Dorf aus?

Löffler selbst ist Ortsbürgermeister in Kirchhort und hofft, das auch in der neuen Legislaturperiode bleiben zu können. Er könnte sich durchaus vorstellen, entsprechende Angebote in seine Ortsbürgermeistersprechstunde zu integrieren. Die SPD verweist in ihrem Antrag auf die Sondervorschriften für Ortsräte: Demnach könnten die Ortsbürgermeister Hilfsfunktionen für die Gemeindeverwaltung übernehmen – beispielsweise die Ausgabe von Vordrucken, das Aushändigen von Urkunden, die Vornahme von Beglaubigungen, die Annahme von Anträgen oder die Kontrolle von Straßen, Wegen Plätzen auf ihren verkehrssicheren Zustand.

„Das sind Beispiele, die einerseits im Rat beraten werden sollten und andererseits mit den Ortsbürgermeistern zu besprechen wären“, teilt die SPD mit. So könnte man jedoch manch einem Bürger den Weg ins Rathaus nach Altwarmbüchen ersparen.

Rat trifft sich zur letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode

Der SPD-Antrag ist einer von mehreren, den der alte Rat am Donnerstag, 14. Oktober, in seiner letzten Sitzung dem neuen Gremium zur Beratung vorlegen soll. Zur Debatte stehen zudem Anträge auf einen eigenen Ausschuss für die Feuerwehren, auf Gründung einer Klimaschutz-Arbeitsgruppe und auf Einrichtung weiterer E-Ladesäulen. Tatsächlich beschließen soll der alte Rat hingegen noch die neuen Straßenreinigungsgebühren sowie die Bebauungspläne für das Feuerwehrhaus in F.B. und die neue Grundschule in Altwarmbüchen.

Der Rat trifft sich öffentlich und in Präsenz – um 18.30 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen. Das hat auch seinen Grund: Die Gemeinde kündigt an, dass es diverse Ehrungen vorzunehmen gibt. Bürgerinnen und Bürger können dabei sein und Fragen zu Beginn der Sitzung stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Besucherzahl ist aber coronabedingt auf 20 begrenzt.

Von Carina Bahl