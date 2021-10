Isernhagen

„Ich habe fertig“: So kurz war der Bericht des Bürgermeisters, der obligatorisch auf jeder Tagesordnung des Rates in Isernhagen seinen Platz findet, wohl noch nie. Doch die Zurückhaltung Arpad Bogyas hatte am Donnerstagabend einen Grund: Nicht zwischen Beschlüssen zum Protokoll und den Planungen für das Feuerwehrhaus F.B. und die neue Grundschule Altwarmbüchen wollte er seine Abschiedsworte formulieren, sondern am Ende des Tages.

Und das tat er. Während hinter ihm die Sektgläser gefüllt worden, hob Bogya noch einmal zu mahnenden Worten in Richtung Ratspolitik an. „Dass wir uns nicht immer 100-prozentig verstanden haben, ist selbstverständlich. Es war eine durchwachsene Zeit“, erinnerte er an die vielen Kontroversen in der nun bald abgelaufenen Legislaturperiode. „Es war nicht immer einfach, aber immer stilvoll und nie unwürdig“, bilanzierte Bogya.

Bogya mahnt parteiübergreifende Zusammenarbeit im Rat an

Bei der Konstituierung des Rates 2016 sei viel böses Blut vergossen worden – „und diese Verhärtungen haben sich auch in den weiteren Diskussionen gezeigt“, sagte der Bürgermeister. Im neuen Rat müsse es wieder darauf ankommen, vernünftig miteinander zu arbeiten – über Parteigrenzen hinweg. Er selbst wird das ab dem 1. November im Ruhestand nur noch als Zuschauer miterleben. „Mein Dank gilt der ganzen Verwaltung, die eine tolle Arbeit geleistet hat, die ich so lange nach außen vertreten durfte“, sagte Bogya.

Auch die Ratsfraktionen nutzten in kleinen Reden die Chance, Abschiedsworte an Bogya zu richten. Die CDU überreichte ihm 36 Golfbälle in Erinnerung an den Rat. „Erst wollten wir sie mit den einzelnen Politikernamen beschriften“, sagte Helmut Lübeck (CDU). „Aber dann haben wir gedacht, wir lassen das lieber ...“ Lübeck würdigte den Einsatz Bogyas für Isernhagen an vorderster Front in der Region und sein Engagement, das dazu beigetragen habe, dass Isernhagen eine derart lebenswerte Gemeinde sei. „Sie sind ein ausgezeichneter Verwaltungsfachmann“, lobte auch Christiane Müller-Koenig (Grüne). Bogya habe immer seine eigenen Grenzen gekannt und sich fachliche Hilfe geholt, wenn es nötig war. „Und Sie haben Kompromisse formuliert.“ Auch wenn man sich inhaltlich nicht immer einig gewesen sei.

„Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet und konnten uns auf das Wort des anderen verlassen“, sagte Christiane Hinze (FDP). Aber bei zwei „Alphatieren“, zu denen sie sich und Bogya zählte, werde es eben schnell mal ungemütlich. Herbert Löffler (SPD), einer der wohl größten Kritiker Bogyas, trat ebenfalls ans Rednerpult. „Wir werden keine Freunde mehr, haben Sie mal gesagt, und damit kann ich leben“, sagte der Kirchhorster. Aber dennoch wolle er Bogya seinen Dank aussprechen für seinen Dienst für die Gemeinde. „Und der Dank ist aufrichtig.“

Der ehemalige Bürgermeister von Burgwedel und aktueller CDU-Staatsminister Hendrik Hoppenstedt (links) dankt Bürgermeister Arpad Bogya für seine Unterstützung und Freundschaft. Quelle: Carina Bahl

Hoppenstedt: 26 Jahre Chef im Rathaus – wie ein Marathon

Während die Abschiedsworte der Ratsfraktionen durchweg sachlich, wenn nicht gar von den Diskussionen belastet waren, fand Hendrik Hoppenstedt, CDU-Staatsminister im Kanzleramt und ehemaliger Bürgermeister von Burgwedel deutlich persönlichere Worte. „Ich weiß gar nicht, in welcher Funktion ich hier gerade rede“, leitete Hoppenstedt in Richtung Bogya ein. „Aber egal in welcher: Ich schätze Dich sehr, als Weggefährten, als Freund.“ 26 Jahre eine Verwaltung zu leiten, gleiche einem Marathon. Man stelle sich immer wieder dem Wähler, erhalte selten Anerkennung, aber immer wieder öffentlich Kritik. Für so etwas müsse man Menschen mögen, sich selbst immer wieder zurücknehmen, repräsentieren können, sich in allen Themen auskennen, durchsetzungsstark sein und Frustrationstoleranz entwickeln. „Und all das hattest Du“, betonte Hoppenstedt. „Du hast mir als jungen Bürgermeister immer unter die Arme gegriffen und ich hoffe, dass der Kontakt weiter besteht.“ Die herzliche Umarmung, die Bogya Hoppenstedt für diese Rede schenkte, dürfte daran keinen Zweifel lassen.

Bürgermeister Arpad Bogya (links) erhält vom Ersten Vizepräsidenten des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes Uwe-Peter Lestin die goldene Ehrennadel. Quelle: Carina Bahl

Goldene Ehrennadel für Arpad Bogya

Nach so einer langen Amtszeit gab es aber nicht nur Abschiedsworte für den scheidenden Bürgermeister, sondern auch eine offizielle Auszeichnung. Für seine mehr als 25-jährige Tätigkeit als Gemeindedirektor und hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen erhielt Arpad Bogya die goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. „Ich hatte es Dir 2015 schon angedroht“, scherzte der Erste Vize-Präsident Uwe-Peter Lestin. „Du musst also gar nicht überrascht sein.“ Ein wenig war es Bogya am Ende aber doch.

Diese Ehrenamtlichen erhielten Auszeichnungen Die letzte Sitzung des alten Rates, bevor sich das neue Gremium Anfang November konstituiert, nutzten die Gemeinde der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) für zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen. Diese Auszeichnungen wurden verliehen: Bernd Scheffler, Erster Hauptlöschmeister bei der Feuerwehr Isernhagen F.B., erhielt die goldene Ehrennadel der Gemeinde für 25 Jahre Engagement. Die bronzene Ehrennadel der Gemeinde für zehn Jahre Engagement in der Kommunalpolitik ging an Heinrich Bätke (CDU), Heiko Weichert (Bürgerstimme Isernhagen) und Hans-Jürgen Beck (Grüne). Karl-Ludwig Rörup (CDU) erhielt für 15 Jahre Engagement die silberne Ehrennadel der Gemeinde sowie die NSGB-Ehrung mit der bronzenen Ehrennadel. Die silberne Ehrennadel des NSGB für 20 Jahre ging an Ute Wolf (Grüne) und Burkhard Kinder (CDU). Fabian Peters (Grüne) und Helmut Lübeck (CDU) sind nun Träger der silbernen Ehrennadel vom NSGB für ihre 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit. Die goldene Ehrennadel der Gemeinde und des NSGB erhielten für 25 Jahre Einsatz die beiden Politikerinnen Gudrun Krone-Höpfner (SPD) und Christiane Hinze (FDP).

Von Carina Bahl