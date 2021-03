Isernhagen H.B

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag am Hasenkamp in Isernhagen H.B. eine Straßenlaterne angefahren und beschädigt. Der Unfall soll sich zwischen 8 und 8.45 Uhr ereignet haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Straßenlaterne beim Rangieren oder Wenden gerammt wurde.

Zeugen haben im Tatzeitraum einen weißen Kleintransporter, mutmaßlich eines Paketzustellers, an der Straße gesehen. Der Unfall selbst wurde jedoch nicht beobachtet. Wer Hinweise geben kann, sollte sich im zuständigen Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl