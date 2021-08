Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Am Freitag, 20. August, wurde auf dem Parkplatz des dortigen A2-Centers zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ein Renault Clio beschädigt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, fand er großflächige Schäden auf der Beifahrerseite vor.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1000 Euro und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, denn vom Verursacher fehlt jede Spur. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallfahrer oder das Unfallfahrzeug machen kann, sollte sich im Kommissariat unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl