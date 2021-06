Isernhagen N.B

Immer wieder muss die Polizei Großburgwedel in Fällen von Unfallflucht ermitteln. Dabei ist das bei Weitem kein Kavaliersdelikt, sondern schlicht eine Straftat. Aktuell sucht die Polizei Zeugen für eine Unfallflucht an der Lausitzer Straße in Isernhagen N.B. Zwischen Montag, 6.30 Uhr, und Donnerstag, 17.30 Uhr, wurde dort ein schwarzer VW Golf beschädigt, der zu dieser Zeit am Fahrbahnrand stand. Am Golf befinden sich laut Polizei im seitlichen Frontbereich Lackschäden, zudem weist der Kotflügel Dellen auf. Der Schaden soll bei 4000 Euro liegen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Carina Bahl