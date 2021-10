Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Farrelweg in Altwarmbüchen. Zwischen Freitag, 1. Oktober, an Nachmittag und Dienstag, 5. Oktober, 8 Uhr, wurde ein dort abgestellter weißer Ford Transit am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die Reparatur der Kratzer und Dellen wird circa 2000 Euro kosten, schätzt die Polizei. Zeugen, die gesehen haben, wer oder welches Fahrzeug den Ford mutmaßlich beim Rangieren gerammt hat, sollten sich im Kommissariat unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl