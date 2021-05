Isernhagen H.B

Das hätte sehr viel schlimmer ausgehen können: Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 85-Jähriger, der in einem teuren Sportwagen, einem Mercedes SLS AMG unterwegs war, am Sonntagmittag in den Gegenverkehr geraten.

Gegen 12 Uhr mittags war der Mann in Richtung Langenhagen unterwegs, als er von der Fahrspur abkam und seitlich mit einem VW Passat im Gegenverkehr kollidierte. In der Folge schleuderte der Sportwagen in einen Zaun. Verletzt wurde dabei niemand. Die Erstmeldung an Polizei und Feuerwehr ließ eine einklemmte Person vermuten. „Das lag aber nur daran, dass die Türen sich am Zaun nicht öffnen ließen“, erläuterte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Mercedes hatte Flügeltüren, die sich nur nach oben öffnen lassen. Die Feuerwehr musste letztlich aber nicht mehr eingreifen. Für die Unfallaufnahme war die Burgwedeler Straße gesperrt.

Warum der Senior in den Gegenverkehr geriet, ist bisher unklar. „Alkohol hatte er nicht getrunken“, heißt es von der Polizei. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Carina Bahl