Isernhagen N.B

Ein 56-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Isernhagen N.B. leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 76-Jähriger gegen 11.10 Uhr mit seinem Mercedes vom Parkplatz des Blumenmarktes in N.B. auf die Burgwedeler Straße abbiegen. In diesem Moment kam der Radfahrer von rechts in Richtung H.B. auf dem Gehweg angefahren. Der Weg ist in diese Fahrtrichtung für Radler freigegeben, teilt die Polizei mit. Der 56-Jährige stieß gegen das Auto und verletzte sich dabei leicht am Arm.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Da die Beteiligten aber unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall gesehen hat, kann sich im Kommissariat unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl