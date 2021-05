Altwarmbüchen

In Altwarmbüchen sind aktuell offenbar nicht nur Welchseltrickbetrüger unterwegs, sondern auch Einbrecher. Nach versuchten Einbrüchen in zwei Hotels an der Hannoverschen Straße und einem Einbruch in eine Arztpraxis schließt die Polizei Zusammenhänge nicht aus.

Einbrecher stehlen Geldkassetten aus Augenarztpraxis

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, brachen die Täter ein Fenster zu einer Augenarztpraxis an der Bothfelder Straße auf. Die Einbrecher drangen in die Praxisräume ein, öffneten gewaltsam zwei Schränke, durchsuchten diverse Behältnisse und entwendeten schließlich zwei Geldkassetten. Eine der Kassetten konnte später noch verschlossen an einer Bushaltestelle im Zentrum gefunden werden. In eine benachbarte Arztpraxis wollten die Täter ebenfalls einsteigen, scheiterten aber beim Versuch, die Fenster zu öffnen.

Videokamera zeichnet nachts Mann mit Handschuhen auf

Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen in zwei Hotels in der Nacht zu Freitag nicht aus und hofft nun auf Zeugenhinweise. Möglicherweise haben Videoanlagen den Täter sogar aufgezeichnet: Ebenfalls in Altwarmbüchen wurde in der Nacht zu Donnerstag zwischen 1.30 und 1.50 Uhr ein Mann an den Wohnhäusern am Rischteich und an der Bernhard-Rehkopf-Straße gefilmt. Auffällig dabei: Der Mann trug Handschuhe und überprüfte an den Wohnhäusern, ob die Türen und Fenster verschlossen waren.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei beschreibt den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, normal groß, korpulent mit kurzen, dunklen Haaren und heller Haut. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Hose, schwarze Sportschuhe, einen grauen und einen schwarzen Handschuh. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, sollten sich im zuständigen Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl