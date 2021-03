Herr Perl, ziemlich genau ein Jahr bestimmt die Corona-Pandemie nun auch die Arbeit der Feuerwehren. Was ist das Ziel der Gemeindefeuerwehr für 2021?

Das Wichtigste für uns ist es, die Pandemie ohne Infektionen oder Ausfälle zu überstehen und die Mitglieder zu halten. Auch wenn die Onlineausbildung gut angenommen wird: Den Feuerwehrleuten fehlt der soziale Aspekt. Das merkt man.

Haben Sie denn 2020 schon Mitglieder verloren?

Zum Glück konnten wir alle Einsatzkräfte bei der Stange halten. Aber im Jugendbereich ist das schwerer: Onlineformate sind mehr etwas für die Erwachsenenbildung, bei Kindern und Jugendlichen ist das anders. Die brauchen die persönlichen Treffen, das Miteinander und den festen Termin in der Woche. Da kämpfen wir wie zum Beispiel ein Sportverein um unsere Mitglieder.

Wie hat die Jugendfeuerwehr denn versucht, den Kontakt zu halten?

Im Sommer haben wir möglichst lange versucht, Präsenzdienste zu ermöglichen. Es gab beispielsweise zum zehnjährigen Bestehen der Kinderfeuerwehr in Altwarmbüchen eine kleine Jubiläumsaktion per Drive-in. Auch andere Jugend- und Kinderfeuerwehren in Isernhagen haben Besuche und kleine Überraschungen für die Mitglieder organisiert. Aber es ist nicht das Gleiche. Inzwischen sind wir auf Stufe null des mehrstufigen Plans – alles fällt aus.

Eine gute Nachwuchswerbung sind auch immer die Osterfeuer in den Ortsteilen. Beides musste 2020 ausfallen. Wie sieht es 2021 aus?

Die Osterfeuer brauchen wir nicht zu planen. Sie werden wohl auch in diesem Frühjahr ausfallen. Es ist schwer vorstellbar, wie Hygienekonzepte dafür aussehen sollten. Es wäre für uns nicht leistbar, etwa Kontaktlisten zu erstellen. Solche Veranstaltungen passen gerade nicht in die Zeit, auch wenn sich jeder ein Ereignis wie das Osterfeuer herbeisehnt.

Dafür gibt es jetzt Werbung per Instagram und Facebook: Die Isernhagener Feuerwehren sind inzwischen in den sozialen Medien ziemlich aktiv.

Ja, jede Ortsfeuerwehr hat inzwischen ihren eigenen Social-Media-Kanal. Das ist ein gutes und probates Mittel, um sich und seine Arbeit vorzustellen. Aber es ist immer wichtig, kontrolliert und sachlich zu berichten, um neben der Information natürlich auch Mitgliederwerbung zu betreiben. Wir sind eine ehrenamtliche Einrichtung, die sich immer über Nachwuchs in allen Abteilungen freut.

Zur Person Der Altwarmbüchener Marc Perl ist seit Dezember 2019 Gemeindebrandmeister in Isernhagen – und somit Nachfolger von Clive von Plehn aus F.B. In der Gemeinde Isernhagen gibt es acht Ortsfeuerwehren in sieben Ortsteilen, für die Perl seitdem verantwortlich ist. Zuvor war der heute 45-Jährige bereits seit 2009 Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr in Altwarmbüchen, in der er seit 35 Jahren Mitglied ist.

Welche Themen werden denn 2021 für die Gemeindefeuerwehr sonst noch wichtig?

Erst einmal sind wir weiterhin fest im Griff der Pandemie, und es wichtig, dass keine Infektionen dazu führen, dass womöglich ganze Ortsfeuerwehren ausfallen. Es gilt, die Maßnahmen für den Einsatz- und Übungsdienst an Regeln zur Bekämpfung der Pandemie anzupassen. Damit die Ortsfeuerwehren einsatzbereit bleiben, ist es wichtig, dass die Mitglieder der Einsatzabteilungen in der geplanten Impfstrategie nicht hintenanstehen. Ansonsten wollte ich mir persönlich schon 2020 ein Bild von jeder Ortsfeuerwehr in Isernhagen machen, das steht noch aus. Wir erarbeiten in Arbeitskreisen Themen wie die Alarm- und Ausrückeordnung, Fahrzeugbeschaffungen und Maßnahmen zur optimalen Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren. Das Tagesgeschäft nimmt derweil weiterhin zu. Wo gestern noch die vielen Unfälle auf Autobahnen waren, sind heute Unwetter und Brände von Wald und Wiesen die häufiger auftretenden Ereignisse. Darauf sind wir vorbereitet. Feuerwehr beinhaltet aber auch eine Menge Datenerfassung. Da wird aus dem Ehrenamt gern ein mittelgroßer Nebenjob.

Die Gemeinde Isernhagen muss sparen. Gleichzeitig wird das neue Feuerwehrhaus in F.B. geplant, und auch neue Fahrzeuge stehen auf der Agenda. Was wünscht sich da die Feuerwehr?

Wir wünschen uns einen permanenten Austausch mit allen Beteiligten. Es gibt nichts, worüber man nicht offen sprechen kann. Wir sind in guten Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung wie auch der Politik und zuversichtlich, dass es jetzt zum Beispiel in F.B. vorangeht. Aber wir sind noch nicht am Ende der Diskussionen angelangt. Wir kennen das Haushaltsdefizit, aber wir haben als Feuerwehr unsere Hausaufgaben gemacht und erwarten nun, dass sich Rat und Verwaltung auf die passenden Finanzplanungen einstellen. Das gilt sowohl bei den Neubauten als auch für die Ersatzbeschaffungen der Einsatzfahrzeuge. Sicherheit darf keine Frage der Finanzierbarkeit sein. Dennoch muss diese Frage geklärt werden, und da wünsche ich mir keine Diskussionen auf der langen Bank.

Auf der Fläche zwischen Autobahn 7 und der Möllerstrift soll das neue Feuerwehrhaus in Isernhagen F.B. gebaut werden. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Die Feuerwehr Isernhagen N.B. hat 2020 ja schon ein neues Tanklöschfahrzeug erhalten.

Die Pandemie hat das aber ganz schön erschwert. Der Hersteller sitzt in Österreich. Das Fahrzeug konnte daher lange Zeit nicht abgeholt oder gebracht werden, weil die Grenze dicht war. Letztlich wurde es per Schwerlasttransport nach N.B. gebracht. Und auch heute ist es dort nur ein Anschauungsobjekt: Es fehlt die Einweisung durch den Hersteller.

Die Truppmannausbildung konnte unter Corona-Bedingungen stattfinden. Wie sieht es mit anderen Lehrgängen aus?

Das Angebot für Lehrgänge in Führungsfunktionen ist auf Landesebene gerade sehr dünn, nur drei Lehrgänge wurden uns für das erste Halbjahr zugesagt. Und auch auf Regionsebene gibt es einen Lehrgangsstau, der wohl 2021 nicht aufgeholt wird. Wir versuchen gerade, im Brandabschnitt fünf mit der Feuerwehr Langenhagen eine dezentrale Ausbildung zumindest zum Maschinisten oder Sprechfunker zu ermöglichen. Wir müssen unsere Kameraden zumindest in den Basissachen ausgebildet bekommen, um darauf aufbauen zu können.

Zum Abschluss: Die Jahresversammlungen der Feuerwehren sind abgesagt – in manchen Feuerwehren wie Altwarmbüchen hätten aber Wahlen angestanden. Ist das ein Problem?

Nein. Es gibt kommissarische Lösungen, die auch mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen sind. Eine Wahl per Onlinemeeting können sich alle Beteiligten nur schwer vorstellen. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass dies dem wichtigen Anlass nicht gerecht wird. Wenn Präsenzversammlungen wieder möglich sind, werden wir das hoffentlich bald offiziell nachholen können.

Von Carina Bahl