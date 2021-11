Isernhagen H.B

Einstimmig hat der neue Ortsrat Isernhagen H.B. in seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend in einer Videokonferenz entschieden, Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU) in seine zweite Amtszeit zu schicken. „Ich freue mich wirklich sehr darüber“, sagte Müller nach der Wahl – und warnte die neuen Mitglieder im Gremium schon einmal vor: „Hier braucht man einen langen Atem bei manchen Themen, aber wir konnten auch schon einiges voranbringen.“ Vor allem die Sanierung der Ortsdurchfahrt (L381) werde auch den neuen Ortsrat beschäftigen – „als ich vor zehn Jahren im Ortsrat angefangen habe, haben wir auch schon darüber diskutiert“, sagte Müller. Er hoffe, dass auch im neuen Gremium alle parteiübergreifend zusammenarbeiten werden – „aber ich bin da ganz optimistisch.“

Oliver Kirchmair (FDP) und Maike Assadi (SPD) als Stellvertreter im Ortsrat von Isernhagen H.B.

Neu dabei sind außer Harald Müller (SPD), der schon im vergangenen Ortsrat saß, Valentin von Badewitz (CDU), Larissa Kellner (CDU) und Christof Litschko (Grüne). Als Simon Müllers Stellvertreter fungieren ab sofort die ebenfalls neuen Mitglieder Oliver Kirchmair (FDP) und Maike Assadi (SPD). Auch diese Wahlen verliefen einstimmig – ebenso wie die Entscheidung, die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortsratsmitglieder erst einmal zu verschieben.

„Eine Videokonferenz ist nicht der würdige Rahmen dafür“, betonte der Ortsbürgermeister mit Blick auf die virtuelle Sitzung. Ein paar warme Worte würden digital zwar noch funktionieren, aber spätestens beim Blumenstrauß würde es schwierig werden. Und das Problem der coronasicheren Sitzungsvariante zeigte sich nur wenige Minuten später – der neue Ortsbürgermeister verschwand plötzlich vom Bildschirm. Die Erklärung im Nachhinein sorgte für den Lacher des Abends. „Mein Sohn hat gerade die Fritzbox neu durchgestartet, weil ihm die Playstation zu langsam lief“, sagte Müller.

Für die guten Nachrichten des Abends hatte sich der neue Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU) in die Onlinesitzung eingewählt. Seine Ankündigung zur Sanierung der L381 – „im nächsten Jahr geht es los“ – war zwar als Scherz gemeint, bohrte nach jahrelangem Ringen und Debatten aber eher den Finger in die Wunde.

Mithöfer: Querungshilfen sollen in Form von Ampeln an die L381

Zum Glück hatte Mithöfer aber noch Ernsthaftes zu verkünden: Nachdem er Minister Bernd Althusmann (CDU) im Wahlkampf mit dem Fahrrad über die L381 geschickt hatte, bestehe nun ein enger Kontakt ins Ministerbüro. Auch wenn die komplette und komplexe Sanierung der Ortsdurchfahrt aufgrund fehlender Planer noch auf sich warten lassen werde, erarbeite die Gemeinde gerade eine Prioritätenliste für das Land. „Oberste Priorität haben für mich Querungshilfen“, betonte Mithöfer – gefolgt von den Geh- und Radwegen. „Wir müssen vor allem die Kinder sicher zur Schule bekommen.“

Das Land habe in Aussicht gestellt, 50 Prozent der Kosten für sogenannte Dunkelampeln zu übernehmen, um eine sichere Querung der stark befahrenen L381 zu gewährleisten. Diese Ampeln sind grundsätzlich ausgeschaltet. Sobald ein Fußgänger den Anforderungsknopf drückt, wird das Fußgängerrot aktiviert und schließlich der Autoverkehr mit gelb und rot gestoppt, bevor Fußgängergrün geschaltet wird.

„Wir werden jetzt schauen, an welchen Stellen diese Ampeln Sinn machen“, sagte Mithöfer. Der Rat solle das Geld für die Hälfte der Kosten bereitstellen, die die Gemeinde tragen müsse. Im Idealfall könne dann schon im nächsten Jahr mit dem Bau der Ampeln begonnen werden – unabhängig vom Sanierungsstart der Fahrbahn.

„Das klingt doch schon einmal gut“, sagte der frisch gewählte Ortsbürgermeister. Euphorie wollte allerdings noch nicht so recht aufkommen. Der Ortsrat hat gelernt, abzuwarten – große Versprechungen zur L381 gab es ja schon oft.

Von Carina Bahl