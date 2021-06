Isernhagen

Braucht es in der Gemeinde Isernhagen eine Stellplatzsatzung, die die Anzahl der geforderten Parkplätze bei Neubauvorhaben erhöht? Fehlen überhaupt Parkplätze in allen Ortsteilen? Darüber diskutieren gerade die Ortsräte in Isernhagen. Der Ortsrat F.B. nimmt sich das Thema am Dienstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr im Isernhagenhof an der Hauptstraße 68 vor.

Die anderen Ortsräte haben dazu ein ganz unterschiedliches Meinungsbild abgegeben. Vor allem in Kirchhorst und Altwarmbüchen scheint das Problem nicht allzu groß sein. In den Altdörfern, wo eine Nachverdichtung von Grundstücken mit Mehrfamilienhäusern zur Regel geworden ist, hingegen schon.

Aktuellen Stand zum neuen Feuerwehrhaus

Neben der möglichen Stellplatzsatzung lässt sich der Ortsrat F.B. unter anderem über den aktuellen Sachstand zum neuen Feuerwehrhaus, zum Ausbau der Kreisstraße 113 und zur neuen Kita bringen. Bürgerinnen und Bürger haben zu Beginn die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Von Carina Bahl