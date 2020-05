So haben die Bäcker in Isernhagen zu Pfingsten geöffnet

Pfingstsonntag , 31. Mai

Altwarmbüchen: Bäckerei Bertermann (im Rewe), Bothfelder Straße 15, von 8 bis 11 Uhr

Isernhagen F.B.: Bäckerei Bertermann (im Rewe), Lohner Weg 1, von 8 bis 11 Uhr

Isernhagen H.B.: Bäckerei Rathmann, Burgwedelerstraße 126, von 7.30 bis 10.30 Uhr

Isernhagen K.B.: Bäckerei Die drei, Dorfstraße 54, von 7.30 bis 11 Uhr

Isernhagen N.B.: Bäckerei Rathmann, Am Ortfelde 67, von 7.30 bis 10.30 Uhr

Kirchhorst: Backgeschwister, Tischlerstraße 12, von 8 bis 12 Uhr

Pfingstmontag , 1. Juni

Kirchhorst: Backgeschwister, Tischlerstraße 12, von 8 bis 12 Uhr

Hinweis: Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten am Pfingstwochenende mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an isernhagen@haz.de entgegen.

Von Konstantin Klenke