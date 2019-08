Isernhagen H.B

Ein Unfall auf dem Hainhäuser Weg in Isernhagen H.B. hat nun ein tragisches Ende gefunden. Ein 61-jähriger Radfahrer ist seinen Verletzungen erlegen und am Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Der Unfall ereignete sich bereits am Nachmittag des 18 Juli.

Damals war der Mann mit einer fünfköpfigen Gruppe auf dem Hainhäuser Weg unterwegs gewesen. Einer der Fahrradfahrer bremste sein Rad ab. Der hinter ihm fahrende 61-Jährige wich aus und stürzte dabei in einen Graben und verletzte sich schwer. Zwei Ersthelfer versorgten ihn noch an der Unfallstelle und es gelang, den Mann auf der Fahrt ins Krankenhaus zu reanimieren. Dort erlag er am Mittwoch seinen Verletzungen.

Von Thomas Oberdorfer