Isernhagen F.B

Das Kennenlernen der Instrumente auf der sogenannten Streichelwiese musste in diesem Frühjahr zwar coronabedingt noch einmal digital erfolgen, den Kursstart im September soll es aber wieder in Präsenz geben. Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel hat ihr Programm für das zweite Halbjahr fertig und noch viele freie Plätze zu bieten – ob für Kleinkinder oder Erwachsene.

Musikalische Frühförderung und Kleinkinderkurse

Für Kinder im Alter von ein bis zwei oder von zwei bis drei Jahren gibt es Gruppenangebote, wobei jeweils eine Begleitperson dabei sein muss. Zudem gibt es Rhythmikkurse für Dreijährige und die musikalische Früherziehung für Kinder ab vier Jahren. Dieses Angebot macht die Musikschule auch in verschiedenen Kitas – zum Beispiel in St. Margarete, der Arche in Altwarmbüchen und der Kita Kunterbunt in N.B.

„Musikalische Förderung ist eine der besten Möglichkeiten, um Eigenschaften wie Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Selbsteinschätzung, Toleranz und Gruppenfähigkeit zu vermitteln“, betont das Musikschulteam. Je nach Zahl der Anmeldungen könnten Elementarkurse in Altwarmbüchen, F.B. und Großburgwedel angeboten werden.

Instrumentalunterricht für Kinder ab sechs Jahre

Ab einem Alter von sechs Jahren kann dann der Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen beginnen. Freie Plätze gibt es noch in den Kursen für folgende Instrumente: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Euphonium, Posaune, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Keyboard, Akkordeon, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Drumset, Mallets und Percussion. Im Kurs Popgesang sind zudem noch Plätze beim Vokalunterricht frei.

Weitere Informationen zu den Zeiten, Gebühren und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter Telefon (05139) 4088 im Büro der Musikschule auf dem Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B. (montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr), sowie per E-Mail an musikschuleisernhagenburgwedel@t-online.de.

Von Carina Bahl