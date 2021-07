Isernhagen H.B

Dieses Maislabyrinth enthüllt sein ganzes Geheimnis erst aus der Luft: Die Freiräume auf der etwa 25.000 Quadratmeter großen Fläche hinter dem Blumenfeld an der Burgwedeler Straße in H.B. bilden den Schriftzug „NO FARMERS NO FOOD NO FUTURE“ . Frei übersetzt heißt das: Ohne Bauern gibt es kein Essen und keine Zukunft. Ein klares und durchaus politisches Statement. Doch das ist noch nicht alles: Denn wer den Irrgarten durchschreitet, kann dort auf vielen verschiedenen Schildern Wissenswertes über Arbeit der Landwirte erfahren. Kartoffeln und Weizen sind ebenso Thema wie Zwischenfrüchte, Raps und Tiergesundheit.

Auf dem Display des Schleppers ist das Motiv "NO FARMERS NO FOOD NO FUTURE" zu erkennen, das die Maisdrillmaschine in den Acker eingesät hat. Quelle: Jonas Rantze

Junger Landwirt wollte schon lange ein Maislabyrinth anlegen

Initiator der neuen und lehrreichen Ausflugsmöglichkeit ist Jonas Rantze. Der 34-Jährige hat in Langlingen bei Celle einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit den Schwerpunkten Ackerbau, Schweinehaltung, Lohnunternehmen und Biogas – und durchaus ungewöhnliche Ideen. So pflanzt und vertreibt er gemeinsam mit Carsten Warnecke den sogenannten Heideknoblauch, der es mittlerweile bis auf den Großmarkt nach Hamburg schafft. Auch mehrere Blumenfelder zum Selbstschneiden, darunter eines in Isernhagen H.B., bewirtschaftet Rantze. „Ein Maislabyrinth wollte ich schon lange anlegen“, sagt er. „Aber dafür braucht man den richtigen Platz.“

Eröffnung an diesem Sonnabend

Den, so hofft er, hat er mit der Fläche hinter seinem Blumenfeld an der Burgwedeler Straße in H.B. gefunden – weit genug weg vom Ortskern, um keinen zu stören und nahe genug an den Menschen, um sie zu einem Besuch zu locken. „Die Sommerferien sind ideal dafür, weil viele gern Ausflüge machen wollen“, sagt Rantze. Die Genehmigung hat er inzwischen. Ab diesem Sonnabend, 24. Juli, können die Besucher kommen. Bis zum 30. Oktober kann sich jeder täglich von 10 bis 19 Uhr seinen Weg bahnen durch die mehr als mannshohen Pflanzen mit Körnermais. Danach werden diese geerntet und als Viehfutter oder in der Biogasanlage verwertet.

Für dir Wochenenden plant Rantze, Mitarbeiter am Eingang zu postieren, unter der Woche wird der Obolus von 3 Euro pro Kind und 4 Euro pro Erwachsenem in eine Vertrauenskasse geworfen, wie sie auch auf dem Selbstbedienungs-Blumenfeld steht. „Wegen der Pandemie gelten die offiziellen Abstands- und Hygieneregeln samt Maskenpflicht. Dazu werden wir auch noch einmal Schilder aufstellen“, kündigt der Landwirt an. Zudem ist das Labyrinth als Einbahnstraße angelegt, um Begegnungen möglichst zu vermeiden. „Es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen, wenn man nicht das ganze Feld ablaufen will oder kann“, sagt er. Wer mit dem Auto kommt, kann auf der Freifläche zwischen Blumen- und Maisfeld parken.

Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Die Schilder im Maislabyrinth erklären es ganz niedrigschwellig. Quelle: Sandra Köhler

Sensibilisieren für die Nöte der Bauern

In Labyrinth gibt es auch größere Lichtungen. Dabei handelt es sich um die Buchstaben des Statements „NO FARMERS NO FOOD NO FUTURE“. Sinkende Erträge und das umstrittene Agrarpaket des Bundeskabinetts hatten nachhaltige Proteste von Landwirten zur Folge gehabt. Auf deren Probleme will Rantze nun auch noch einmal aufmerksam machen. „Wir sind ja direkt in der Einflugschneise zum Flughafen – ich denke, vom Flugzeug aus müsste man die Schrift lesen können.“

Die etwa 20 Meter großen Buchstaben wurden bereits beim Einbringen des Saatgutes in die Erde ausgespart. Dafür hatte Rantze extra eine sogenannte Applikationskarte erstellen lassen, die in die Drillmaschine eingelesen wurde. „Außerdem haben wir den Mais deutlich dichter gepflanzt als normal, damit das Labyrinth blickdichter ist.“

Schilder mit bunten Fotografien und informativen Texten zur Landwirtschaft gibt es im Maislabyrinth zu entdecken. Quelle: Sandra Köhler

In den vergangenen Tagen haben Rantze und seine Mitarbeiter die normalen Gänge noch einmal freigeschnitten. „Die Blätter der Maispflanzen waren üppig gewachsen.“ Und dann sollten ja auch noch die Schilder aufgestellt werden, an denen sich die Besucher über landwirtschaftliche Themen informieren können. „Die Texte sind so kurz, dass auch Kinder sie schon lesen können“, sagt der Landwirt. „Und es sorgt für zusätzliche Abwechslung.“

Von Sandra Köhler