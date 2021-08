Kirchhorst

Plant ein Maschinenbauunternehmen eine neue Produktionslinie, dann setzt es zunehmend auf eine Qualitätsprüfung durch Bildverarbeitung. Die entsprechende Hard- und Software dafür erstellt das Unternehmen bci mit Sitz in Kirchhorst – indem das 23-köpfige Team mittels Modulen wie hochauflösenden Industriekameras, eigens entwickelten Programmen und natürlich Computern passgenaue Bildaufnahmen und die entsprechende grafische Darstellung ermöglicht.

Am Anfang, sagt Geschäftsführer Peter Schiermann, standen Lesesysteme, die die Barcodes auf einzelnen Bauteilen, beispielsweise in der Automobilindustrie, erkannten. Ob Fahrersitz für einen Porsche oder VW Golf, ob Spiegel aus Kunststoff oder Metall – jedes Element bekommt einen Strichcode, der implementiert ist. „Der Scanner erfasst den Code und lässt damit eine Zuordnung zu, ob es sich um das korrekte Bauteil handelt oder nicht“, sagt Schiermann, der vor der Firmengründung im Vertrieb eines anderen Unternehmens beschäftigt war. „Damals war das Barcodesystem ein innovatives Thema“, fügt er hinzu, noch heute nutze die Industrie die optischen Codes, um Bauteile zu identifizieren.

Die Kamera sichert die Qualität

Doch zunehmend setzen Unternehmen auf die Bildverarbeitung und damit auf ein System, das deutlich umfassendere Informationen als nur einen Barcode liefert. Denn es geht nicht mehr nur um das Erfassen, ob ein Bauteil vorhanden ist, sondern auch darum, ob das Bauteil den gesetzten Standards entspricht. Dabei reicht die Größe der fotografierten und ausgewerteten Gegenstände von einem Mikrochip bis zum Flügel eines Flugzeugs. „Wenn ein Kunde eine neue Produktion vorbereitet, steigen wir in die Planung mit ein“, sagt Schiermann. Er und seine Kollegen bringen sich in die Projekte ein, indem sie beispielsweise schauen, wie die Bauteile gefertigt, transportiert oder konfektioniert werden – und an welcher Stelle ein Kamerasystem sinnvoll ist.

„Wir nutzen dafür unterschiedliche Komponenten“, sagt der Geschäftsführer, der vor genau 25 Jahren an die Straße Großhorst gezogen ist. Welche Kamera, welche Optik, welche Beleuchtung notwendig ist – all das klären die bci-Fachleute in der Projektphase, zu der auch Elemente wie Schaltkästen und die Komplettmontage gehören. An die mechanische Lösung schließt sich dann die Software-Entwicklung an. „Die Kamera nimmt das Bauteil auf, die Daten werden übermittelt und der Kunde erkennt anhand der vorgegebenen Parameter, ob es den Anforderungen entspricht“, sagt Schiermann.

Verdeutlichen lässt sich solch abstrakter Vorgang aus seiner Sicht am ehesten an ganz praktischen Beispielen: Wenn der Hersteller von Füllfederhaltern bei der Produktion auf die Bildverarbeitung setzt, dann kann er mithilfe des Fotos und der grafischen Verarbeitung sehen, ob die geforderte Kappe auf dem Schreibgerät sitzt, ob sie möglicherweise einen Riss hat oder ob sie wegen eines Produktionsfehlers nicht richtig schließt. Jede Aufnahme wiederum kommt am Ende in die Auswertung, sodass die Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages genau die Mängel und mögliche Fehlerquellen herausfiltern können. Gleiches gilt auch für einzelne Bauteile: Wenn beispielsweise ein Segment für ein Auto eine punktgenaue Bohrung benötigt, dann lässt sich dies über die Bildverarbeitung prüfen – und anhand des Monitorings die Ausschussquote senken.

Der Markt an Fachkräften ist leer gefegt

„Wir reden hier von hochauflösenden Aufnahmen, die in Millisekunden vorliegen und die dank der Messsysteme auch 3-D-Profile erstellen“, sagt Schiermann und verweist auf die Künstliche Intelligenz: „Die Software wird immer intelligenter, sie nimmt neue Informationen auf und passt sie an.“ Für all diese Aufgaben suche sein Unternehmen nach Mitarbeitern – Maschinenbauer und Elektrotechniker, IT-Fachleute oder Beschäftige im Vertrieb. „Aber der Markt ist leer“, sagt Schiermann, der 1993 mit zwei Kollegen gestartet war und dessen Team heute Projekte im gesamten deutschsprachigen Raum betreut.

Je nach Aufgabenstellung dauere es zwischen drei Monaten und zwei Jahren, bis das Projekt abgeschlossen sei. Während der Corona-Pandemie hätten etliche Unternehmen ihre Vorhaben zunächst gestoppt, sodass auch die bci-Beschäftigten vorübergehend in die Kurzarbeit gehen mussten. Inzwischen gebe es eine „Bugwelle der Entscheidungen“, wie Schiermann sagt. Deshalb sei er zuversichtlich, dass es normal weitergehe im Unternehmen.

Von Antje Bismark