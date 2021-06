Selbst in der Corona-Krise knickt beim Massivhausbauer Heinz von Heiden in H.B. die Nachfrage nicht ein: 1723 Eigenheime wurden 2020 schlüsselfertig übergeben. Der 35-jährige Geschäftsführer ist auf der Suche nach nachhaltigen Baustoffen für ein klimaneutrales Haus – made in Isernhagen.