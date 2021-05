Neuwarmbüchen

Die Immobiliensuche in Isernhagen ist mitunter nicht einfach – da muss manch einer nehmen, was er kriegen kann. Das hat sich offenbar auch ein Rotkehlchen gedacht und sich in Neuwarmbüchen nun ein ganz besonderes Nest für seinen Nachwuchs ausgesucht.

In einem Fahrradhelm hat ein Rotkehlchen ein Nest gebaut. Quelle: privat

Familie Haap-Streich wollte eigentlich nur eine Fahrradtour machen – aber der Helm im Fahrradkorb war plötzlich schon belegt. Mit viel Liebe zum Detail hatte sich ein Rotkehlchen dort ein Nest eingerichtet. Und das mit Erfolg, wie Fotos zeigen: Aus sechs Eiern sind inzwischen kleine Küken geschlüpft. Dafür kann man getrost ein paar Tage auf den Fahrradhelm verzichten, das akzeptierten auch die Kinder der Familie anstandslos.

Sechs Rotkehlchen-Küken sind in einem Fahrradhelm in Neuwarmbüchen geschlüpft. Quelle: privat

Aber statt im Fahrradkorb hat das besondere Nest nun einen sicheren Platz unter dem Carport der Familie gefunden. Für die erste Radtour wäre es schließlich noch ein wenig früh für die kleinen Vögel.

Von Carina Bahl