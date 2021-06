Langenhagen/Isernhagen

Einen grausigen Fund haben Soldaten der Bundeswehr jetzt während einer Patrouille auf dem Standortübungsplatz Hannover zwischen Langenhagen und Isernhagen gemacht. Sie entdeckten ein gerissenes Reh, das nach Angaben des zuständigen Försters Reiner Scharte zweifelsfrei von einem Hund getötet worden ist. Der Fachmann ordnet die Verletzungen und Bissspuren eindeutig einem Hund zu. Er gehe zudem davon aus, dass das Reh mindestens ein Jungtier gehabt hat, berichtet der Bundesförster weiter.

Das gerissene Reh hat bereits Kitze gesetzt. Den Jungtieren droht nun der Hungertod. Quelle: Bundeswehr

Jungtiere müssen nun kläglich verhungern

In dem Landschaftsschutzgebiet, das Anwohner der umliegenden Stadtteile mit einem zuvor beantragten Berechtigungsausweis nutzen können, herrscht jedoch ganzjährig eine generelle Anleinpflicht für Hunde – auch außerhalb der sogenannten Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April und 15. Juli. „Ein Muttertier ist bewegungseingeschränkt und leichte Beute“, sagt Scharte, „der Jagdtrieb bei Hunden kann immer wieder durchkommen.“ Besonders während der Aufzuchtzeit der Wildtiere sei es deshalb unverantwortlich, seinen Hund frei laufen zu lassen, betont der Förster. Denn ein panisches Reh könne auf der Flucht auch über angrenzende Straßen laufen und so Verkehrsunfälle auslösen, warnt er.

Nach Verstößen sperrt Bundeswehr Platz Nach wiederkehrenden Verstößen gegen die Auflagen, Vandalismusschäden und illegaler Müllentsorgung hat die Bundeswehr im vergangenen Jahr entschieden, den Standortübungsplatz für die Öffentlichkeit zu sperren. Immer wieder war nach Angaben des Militärs Wilderei zu beklagen. Diese Regelung gilt nach einigen Monaten der Übergangszeit seit dem 1. März 2021. Seither gilt das Areal zwischen Langenhagen und Isernhagen als Militärischer Sicherheitsbereich. Nur direkte Anwohner konnten nach Antrag einen Sonderausweis von der Bundeswehr erhalten, um außerhalb der Übungszeiten der Soldaten dort spazieren zu gehen.

Scharte vermutet, dass das Reh am Montag oder Dienstag, 17. und 18. Mai, gerissen worden sein muss – etwa in der Mitte des weitläufigen Areals. „Für gewöhnlich haben mehrjährige Tiere wie dieses ein bis zwei Rehkitze“, erläutert der Förster. Da Rehkitze die ersten Lebenswochen jedoch absolut geruchslos sind, sei seine Suche nach den Jungtieren erfolglos geblieben. Er geht davon aus, dass die Jungen nun kläglich verhungern müssten, da sie noch auf die Muttermilch der Ricke angewiesen seien.

Rehkitze sind in den ersten Lebenswochen absolut geruchslos. Nun droht der Hungertod, da sie auf die Muttermilch der Ricke angewiesen sind. Quelle: Sven Warnecke

Hundehaltern droht Verlust des Sonderausweises

Der Kommandeur des Landeskommandos und zugleich sogenannter Standortältester in Hannover, Oberst Dirk Waldau, appelliert indes an Hundehalter, ihre Vierbeiner auf dem Platz an der Leine zu halten. „Leider finden wir dort immer wieder Spuren von Wilderei. Ob mit Vorsatz oder nicht: Hundehalter, die sich nicht an die Platzregeln halten, verlieren ihren Ausweis und müssen mit einer Strafanzeige oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen“, betont Waldau.

Zeugen des Vorfalls – oder ähnlicher Fälle von Wilderei – werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 2841906 oder 2841907 bei der Bundeswehr zu melden. Auf Wunsch werden Hinweise auch anonym entgegengenommen. Falls diese erfolgversprechend sind, wird das Militär Anzeige gegen den verantwortlichen Hundehalter erstatten.

Wie die Sprecherin des Landeskommandos, Jasmin Henning, weiter berichtet, hatte es bereits am Himmelfahrtstag einen Vorfall mit einem freilaufenden Hund auf dem Übungsplatz gegeben. Dieser habe zunächst die Wietze überwunden und anschließend eine dort grasende Schafherde samt Lämmern angegriffen. Der wildernde Vierbeiner konnte „gerade noch vom Schäfer und Soldaten vertrieben werden“, schildert Henning die brenzlige Situation. Und ganz schlimm: „Die Hundehalterin zeigte sich uneinsichtig.“

Von Sven Warnecke