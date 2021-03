Anneke Dusche ist erst 23 Jahre alt. Doch schon jetzt weiß sie, was sie will: in neunter Generation in den landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie in Isernhagen K.B. einsteigen. Sie packt neben dem Studium mit an, düngt Felder und erledigt Bürokram. Und sie will die Isernhagener für den Naturschutz sensibilisieren.