Isernhagen

Die neuen Corona-Regeln erlauben es: Die Kunstschule Isernhagen startet ihren Kursdurchgang im ersten Halbjahr 2021. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahren. „Die Kinder erweitern in den Kursen spielerisch ihren Ideenreichtum und ihre Kreativität“, erklärt Kunstschulleiterin Britta Höfling das Konzept.

In insgesamt fünf Kursen können sich die Kinder in verschiedenen Bereichen mit Farben und Materialien ausprobieren. Die Kurse „Kreative Frühförderung“ richten sich an Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Das Angebot „Experimentelles Gestalten“ ist für Kinder ab sieben Jahren gedacht. Um das Infektionsrisiko einzuschränken, ist die Teilnahme pro Kurs vorerst auf fünf Kinder beschränkt. Dennoch gibt es noch Restplätze.

Kursangebot startet am Mittwoch, 2. Juni

„Vorerst organisieren wir die Kurse bei offenen Türen und mit laufender Lüftungsanlage“, sagt Höfling. Am Platz dürfen die Kinder ihre Maske abnehmen. Die Kunstschule werde sich an die geltenden Corona-Regeln auch mit Blick auf eventuell erforderliche Corona-Tests halten. Die Frühförderungskurse – Anmeldung unter Telefon (0511) 44 22 99 – veranstaltet die Kunstschule jeden Mittwoch und Donnerstag ab jeweils 14.45 Uhr und 16.45 Uhr. Kreativ werden die Kinder in den Räumen in Isernhagen F.B., Hauptstraße 68. Den Kurs „Experimentelles Gestalten“ organisiert die Kunstschule jeden Montag von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0511) 77 31 88 möglich. Los geht es am Mittwoch, 2. Juni. Die Kurse laufen bis zu den Sommerferien.

Von Leona Passgang