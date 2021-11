Isernhagen F.B

Die Kunstschule Isernhagen ist eine Erfolgsgeschichte: Vor 30 Jahren startete der Verein mit den ersten Kursen und erfreut sich inzwischen nicht mehr nur an Schülerinnen und Schülern aus Isernhagen und Burgwedel, sondern auch darüber hinaus. Doch das vergangene Jahr war hart wie kein anderes. „Corona hat gezeigt, dass wir doch recht allein und dazu auf wackeligen Beinen stehen“, bilanziert Britta Höfling, Leiterin der Kunstschule. Ohne Rücklagen sei die Kunstschule schon Anfang des Jahres Geschichte gewesen.

Förderanträge in der Corona-Pandemie blieben ohne Antwort

Das Teilen der Kurse, die kleineren Gruppen, letztlich der komplette Lockdown: „Die Maßnahmen haben ein großes Loch in die Kasse gerissen“, beschreibt es Höfling. „Denn die Kosten laufen weiter, auch wenn es keine Einnahmen mehr gibt.“ Die Gemeinde Isernhagen half unkompliziert, um der Kunstschule etwas Luft zu verschaffen – sie verzichtete auf den Beitrag für die Nutzung der Räume auf dem Isernhagenhof in F.B. „Förderanträge und Unterstützungsbitten an andere Institutionen wurden nie beantwortet“, kritisiert Höfling. Die Pandemie sei zum Balanceakt geworden – die Kunstschule schaffte ein Luftreinigungsgerät an, desinfizierte und reinigte im Akkord, verlegte Kurse nach draußen und bereitete trotz aller Widrigkeiten ein neues Jahresprogramm vor.

„Momentan sind alle Kurse wieder angelaufen, und es gibt schon Wartelisten“, sagt Höfling erfreut. Der Neustart sei gelungen. Inzwischen würden schon erstaunlich viele Kinder ehemaliger Kunstschulbesucher in den Kursen sein. „Oft haben wir den Eindruck, die Eltern möchten sich am liebsten dazusetzen und mitmachen“, erzählt Höfling.

Dieses Bild ist im Kurs für Sieben- bis Neunjährige unter dem Motto „Herbststurm entstanden“. Quelle: Kunstschule Isernhagen

Wie für jeden anderen Verein seien sich verändernde Schulformen und die zunehmende Nachmittagsbetreuung eine Herausforderung, um die Kinder zu erreichen. Aber am Konzept hielt das Team fest: Es wird immer noch gezeichnet, geklebt, gemalt, getöpfert, mit Pappmaschee gearbeitet und sich in verschiedenen Techniken ausprobiert. Die Hände dürfen schmutzig werden, die Farbe darf kleckern – und die Kinder lernen: Der Vogel darf auch mal blaue Augen haben, wenn der Künstler es so wünscht. Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt immer weiter in den Vordergrund: Viele Materialien werden mehrfach verwendet. Inzwischen pflegen die vier- bis siebenjährigen Kinder in Töpfen Blühpflanzen, trocknen deren Blüten und Blätter und stellen unter Anleitung selbst Pflanzenfarben her.

Kurse für Kinder und Erwachsene

Für Kinder ab vier Jahren hat die Kunstschule Angebote – ob die beliebte Frühförderung oder erste Projekte für Acht- bis 14-Jährige. „Die Jüngsten lernen soziales Miteinander und dass es auch einen Erfahrungsspielraum außerhalb der zunehmenden Digitalisierung gibt“, beschreibt es Höfling. Bei den älteren Kindern würden auch Künstler und deren Werke besprochen – mit ganz eigenen Interpretationen und Inspirationen. Aber auch Erwachsene dürfen ihre Kreativität in der Kunstschule ausleben: Wie für Kinder gibt es auch Töpferkurse für Erwachsene – vom Anfänger bis zum Profi. Zudem gibt es einen Acrylmalkurs für Erwachsene, der Raum zum Experimentieren gibt. Alle Informationen zum Programm gibt es online auf www.kunstschule-isernhagen.de.

Und auch, wenn es die große Feier zum 30-Jährigen coronabedingt nicht geben wird, so gibt es doch ein Versprechen der Leiterin, das den vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern viel mehr wert sein dürfte: „So lange wir es finanziell stemmen können, wird die Kunstschule weitermachen.“

Von Carina Bahl