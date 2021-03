Isernhagen

In diesem Jahr kommt es in der Gemeinde Isernhagen zu einem fast historischen Wechsel: Bürgermeister Arpad Bogya (CDU) kandidiert nicht wieder bei der Kommunalwahl im September 2021. Er geht in den Ruhestand. Seit 1995 ist er Verwaltungschef in Isernhagen – einen anderen hauptamtlichen Bürgermeister hat Isernhagen also bisher noch gar nicht gehabt. Mit Bogya verlässt ein sehr meinungsstarker Bürgermeister das Rathaus – auf deutliche Worte und klare Kante konnte man sich bei ihm stets verlassen, wie er zuletzt im Interview über den ausbleibenden Haushaltsbeschluss erneut bewiesen hat.

Kandidaten für das Bürgermeisteramt

Schon jetzt zeichnet sich ein spannender Wahlkampf um seine Nachfolge ab. Gleich vier Kandidaten haben sich bereits aufstellen lassen. Für die CDU tritt der Unternehmer Tim Mithöfer aus Kirchhorst an – er sei kein Arpad Bogya, hatte er gleich nach seiner Nominierung betont. Als zweite Partei stellten die Grünen im Herbst ihre Kandidatin vor: die Verwaltungswissenschaftlerin Gretha Burchard aus Altwarmbüchen. Ihr Name ist nicht unbekannt, ihr Vater gilt als CDU-Urgestein. Auch die SPD hat ihren Kandidaten bereits in Stellung gebracht: Philipp Neessen soll mit 25 Jahren den Chefsessel im Rathaus erobern. Das Alter spiele keine Rolle, ist Neessen überzeugt, der bereits seit 2016 Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen ist. Der vierte Kandidat für die Bürgermeisterwahl ist ein altbekannter: Christian Possienke war bereits bei der letzten Bürgermeisterwahl 2014 für die FDP angetreten, konnte sich gegen Arpad Bogya aber nicht durchsetzen. Im zweiten Versuch soll es nun gelingen für den Kirchhorster – Possienke ist aktuell Ratsvorsitzender in Isernhagen. Ob es noch weitere Kandidaten geben wird, steht noch nicht fest. Von einer Stichwahl ist auszugehen.

Tim Mithöfer (CDU, oben links, dann im Uhrzeigersinn), Gretha Burchard (Grüne), Christian Possienke (FDP) und Philipp Neessen (SPD) wollen Bürgermeister in Isernhagen werden. Quelle: privat/Carina Bahl

Kandidaten für den Rat

Noch haben die Parteien ihre Kandidatenlisten für den Rat und die Ortsräte noch nicht fertiggestellt. Wie sich die Mehrheiten im Rat im Herbst verändern werden, bleibt abzuwarten. Die traditionelle Mehrheit der CDU in Isernhagen geriet bereits 2016 ins Wanken – in den vergangenen fünf Jahren haben sich je nach Thema immer wieder neue, bunte Mehrheiten in den Debatten finden müssen. Eine Analyse der damaligen Wahl lesen Sie hier.

Kandidaten für den Bundestag

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Seit Freitagabend steht fest: Die 44-jährige Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel, Vorsitzende der SPD Wedemark, bewirbt sich um ihre Nachfolge. Als ausgemacht gilt, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, derzeit Staatsminister im Kanzleramt, noch einmal antritt. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Carina Bahl und Antje Bismark