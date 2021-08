Isernhagen

Viele Wahlplakate hängen bereits an den Straßen und künden davon, dass die heiße Phase vor den Kommunalwahlen begonnen hat. Die Gemeinde Isernhagen versendet derzeit die Wahlbenachrichtigungskarten. Bis Montag, 23. August, sollten diese bei allen Wahlberechtigten angekommen sein.

Wer per Briefwahl wählen will, kann ab Montag, 16. August, seinen Wahlschein und damit die Briefwahlunterlagen online auf der Internetseite www.isernhagen.de beantragen. Die Verwaltung bittet darum, diese Möglichkeit zu nutzen und keine E-Mails zu senden. Wer die Briefwahlunterlagen lieber per Post beantragen will, kann dies ebenfalls tun. Dazu muss die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte entsprechend ausgefüllt werden. Alternativ können Isernhagenerinnen und Isernhagener die Briefwahl auch direkt in der Briefwahlstelle beantragen.

Briefwahlstelle im Rathaus ist ab dem 23. August geöffnet

Diese ist ab Montag, 23. August, im Rathaus in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29, geöffnet. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss, der Zugang ist barrierefrei möglich. Ab diesem Zeitpunkt kann dort bereits gewählt und die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln können in die Wahlurne geworfen werden. Alle Wahlbriefe werden erst am Wahlsonntag um 18 Uhr geöffnet und die Stimmen gezählt. Die Briefwahlstelle öffnet montags bis mittwochs von 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.

Von Sandra Köhler