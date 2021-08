Ob Verkehr, Bildung oder Wohnraum: Die HAZ/NP-Lokalredaktion hat die zur Kommunalwahl in Isernhagen antretenden Parteien zu den wichtigsten Themen befragt. Lesen Sie hier die Antworten. Wie wollen die Parteien die enorme Nachfrage an Baugrundstücken in Isernhagen decken?