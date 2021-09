Isernhagen

Das Interesse an der Briefwahl könnte kaum größer sein: Laut Gemeinde haben 4000 Isernhagenerinnen und Isernhagener einen Antrag auf Briefwahl zur Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, gestellt. 1500 Briefwahlanträge liegen bereits für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, vor.

Aufgrund der großen Nachfrage hatte es etwas Geduld bei der Zusendung der Unterlagen gebraucht. Wie die Gemeinde mitteilt, seien aber alle Wahlscheine samt Unterlagen inzwischen verschickt worden. Es habe jedoch auch bei der Zustellung Verzögerungen durch den Postdienstleister gegeben.

Briefwahlunterlagen können im Rathaus abgeholt werden

Wer am Sonntag nicht persönlich im Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, kann auch jetzt noch die Briefwahl beantragen. Interessierte sollten dafür am besten in die Briefwahlstelle im Rathaus in Altwarmbüchen kommen. Dort können die Unterlagen unter Vorlage der Benachrichtigungskarte und eines Ausweisdokuments abgeholt und später zu Hause ausgefüllt werden. Wer möchte, kann aber auch direkt im Rathaus wählen – die Auszählung der Briefwahl erfolgt wie in den Wahllokalen erst am Sonntag ab 18 Uhr. Die Briefwahlstelle im Rathaus öffnet montags bis mittwochs von 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.

Wer seine Wahlunterlagen erhalten hat, sollte noch einmal genau schauen: Ein Isernhagener hatte vergangene Woche irrtümlicherweise gleich drei Stimmzettel für die Wahl des neuen Gemeindebürgermeisters per Post erhalten. „Eine Versendung von mehr als einem Wahlzettel sollte selbstverständlich nicht erfolgen“, teilt die Gemeinde dazu mit. Erhalte jemand versehentlich mehr als einen Wahlzettel, müssten die überzähligen vernichtet werden. Jeder dürfe nur einen Zettel ausfüllen. Alles andere wäre Wahlbetrug und damit eine Straftat.

Von Carina Bahl