Isernhagen

Plakate zur Wahl gibt es auf Isernhagens Straßen jede Menge. Der Wahlkampf findet aber zunehmend in der virtuellen Welt statt. Die Parteien sind deshalb auch in den sozialen Medien vertreten.

Wenn Gretha Burchard, Bürgermeisterkandidatin der Grünen, eine Wahlkampftour durch Isernhagen macht, wird fleißig fotografiert, kommentiert und dann geteilt. Auf dem Instagramkanal @grueneisernhagen und auf dem Profil von Burchard selbst kann jeder ihren Wahlkampf online genauso verfolgen wie auf Facebook. Dazu teilt sie Momentaufnahmen aus ihrem Alltag. Damit wollten die Grünen vor allem junge Menschen für Kommunalpolitik begeistern, sagt die Betreiberin des Parteiaccounts, Annette Heuer. Instagram sei dafür der richtige Kanal, denn auf Facebook seien mehr Menschen mittleren Alters unterwegs.

FDP beschränkt sich auf Facebook

Die FDP beschränkt sich dagegen auf Facebook. „Wo man präsent ist, da dann auch richtig“, sagt Cord Burchard. Dort hätte die FDP mit mehr als 550 Abonnenten eine gute Reichweite und würde sowohl junge als auch ältere Nutzer ansprechen. Auch Bürgermeisterkandidat Christian Possienke nutzt Facebook, um seine Inhalte zu setzen. Ihre Wähler will die Partei unter dem Hashtag #zuhauseinisernhagen vereinen. Gerade während der Corona-Pandemie hätten sie sich den digitalen Austausch zunutze gemacht, sagt Burchard. „Wir wollten dafür sorgen, dass die Bürger uns in Videos kennenlernen können, auch wenn persönliche Veranstaltungen nicht stattfinden können.“

Dass soziale Netzwerke nicht nur in eine Richtung funktionieren, beweist unter anderem die SPD. „Erst neulich hat mich eine fremde Person über Instagram kontaktiert, um mir mitzuteilen, dass eines meiner Wahlplakate in Lohne umgefallen ist“, sagt Bürgermeisterkandidat Philipp Neessen. Auf seinem Profil @philippneessen trete er viel in Interaktion mit seinen Followern. Als jüngster Kandidat nutzt er die sozialen Medien sehr aktiv, weiß aber auch, dass es gerade auf Instagram schwierig sei, authentisch zu wirken.

Mithöfer: Negativkommentare muss man ertragen können

Auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer hat mit seinem Profil @timmithoefer inzwischen zahlreiche Follower auf Instagram gewonnen. Vor allem sein Wahlprogramm, Fotos und Videos von Wahlkampfaktionen finden sich in den Beiträgen. Nicht weniger bei Facebook versucht der Kirchhorster, die Isernhagener zu erreichen. Dass die Hemmschwelle für negative Kommentare in den sozialen Medien niedrig sei, weiß Mithöfer aus Erfahrung. Aber in seiner Position müsse man dieses Stück Öffentlichkeit dann ertragen können. Ein Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen werde schließlich auch öffentlich mit Kritik konfrontiert.

Lesen Sie auch Das müssen Sie zur Kommunalwahl 2021 in Isernhagen wissen

Auf Facebook vertreten ist der parteiunabhängige Bürgermeisterkandidat Matthias Kenzler. Besonders aktiv ist er dort zwar noch nicht, er möchte seine Präsenz aber weiter ausbauen. „Viele nutzen das nicht in der Gemeinde“ sagt er. Daher setze er vorrangig auf analoge Wahlkampfmethoden.

Er habe aber einen Youtube-Kanal eingerichtet. In seinem ersten Video teilt er seine Gedanken über den Haushalt Isernhagens. „Viele lesen gar nicht mehr so gern“, sagt er. Deshalb wolle er mit seinen Videos Sachverhalte erklären.

Von Nina Andresen