Altwarmbüchen

Mit knapp 7200 Wahlberechtigten, die bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, ihre Stimme abgeben können, werden in Isernhagens größten Ortsteil Altwarmbüchen die meisten Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuzchen setzen. Insgesamt hatten im Juli 9202 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Altwarmbüchen.

Der Ortsrat wird im September neu besetzt: Neun Mandate gibt es, 47 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Bisher war die CDU mit drei Sitzen vertreten, SPD und Grüne mit jeweils zwei sowie die Bürgerstimme und die FDP mit jeweils einem Mandat. Ortsbürgermeister ist seit 2016 Philipp Neessen (SPD).

Grundschulumzug und Hallenbad-Entscheidung stehen an

Die großen Themen der nächsten Wahlperiode lassen sich schnell aufzählen: Die Grundschule Altwarmbüchen soll bis 2023 an die Jacobistraße in die dann erweiterte und umgebaute einstige Hauptschule umziehen – der geplante Ganztagsschulbetrieb und die Schulwegsicherheit werden noch viele Beratungen brauchen. Mit dem neuen Schulcampus am Helleweg und der neuen Kita im Birkenwäldchen hat sich in den vergangenen Jahren in Altwarmbüchen bereits viel getan.

Privatwirtschaftliche Pläne für einen Neubau des Hallenbads gibt es schon seit Jahren. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Am alten Standort der Grundschule soll künftig Wohnbebauung entstehen: Doch welche braucht Altwarmbüchen? Und was passiert mit dem stark sanierungsbedürftigen Hallenbad direkt nebenan? Privatwirtschaftliche Pläne für einen Hallenbadneubau gibt es schon seit Jahren, ein Grundstück ist laut Gemeinde inzwischen in trockenen Tüchern – und doch kommen Investor und Rathaus noch nicht zusammen. Auch ein kommunales Hallenbad taucht in der Diskussion als Plan B daher immer wieder auf.

Hunderte Neubürger im Baugebiet Wietzeaue II erwartet

Die Vermarktung des Neubaugebietes Wietzeaue II wird Hunderte neue Bürgerinnen und Bürger nach Altwarmbüchen locken – und wohl noch einmal den Fokus auf die viel diskutierte und kritisierte Verkehrsregelung an der Straße Blocksberg legen, die direkt an der Wietzeaue vorbeiführt. Dass sich Hartnäckigkeit lohnt, hat der Ortsrat Altwarmbüchen im vergangenen Jahr beim lang geforderten Zebrastreifen am Helleweg gezeigt, der samt Tempo-30-Regelung nun doch möglich wurde.

Und nicht weniger werden die Politiker auf die Sanierung der Hannoverschen Straße pochen müssen, die aufgrund zahlreicher Schäden inzwischen mit einem Tempo-30-Limit von der Region versehen wurde.

Die 825-Jahr-Feier Altwarmbüchens soll 2022 ein großes Fest werden – auf einem dann frisch sanierten Marktplatz? Die Sanierung des Zentrums Isernhagen und Ideen, um eben dieses mit Leben zu füllen, werden auch den neuen Ortsrat beschäftigen. Nicht weniger wohl die leidige Debatte um Hundekot auf den Spazierwegen. Auch die gewünschten Treffpunkte für Jugendliche müssen dann diskutiert werden: Mit einer Badeinsel auf dem See hat der aktuelle Ortsrat schon einmal einen Anfang gemacht.

Von Carina Bahl