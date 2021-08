Isernhagen H.B

Rund 4000 Menschen hatten in Isernhagen H.B. im Juli ihren Hauptwohnsitz angemeldet, etwa 3300 von ihnen sind älter als 16 Jahre und dürfen damit am Sonntag, 12. September, bei der Kommunalwahl auch darüber abstimmen, wer künftig im Ortsrat H.B. ein Mandat erhalten soll.

Bauen und Verkehr bleiben die großen Themen in H.B.

Die beiden großen Themen, die den bisherigen Ortsrat H.B. beschäftigt haben und wohl auch das neu zusammengesetzte Gremium umtreiben werden, sind der Verkehr und das Dorfbild. H.B. hat sich in den vergangenen Jahren baulich stark verändert. Immer wieder kritisieren Bürgerinnen und Bürger, dass alte Höfe oder Gebäude abgerissen und durch moderne Mehrfamilienhäuser ersetzt werden. An der Burgwedeler Straße ist das inzwischen an vielen Stellen zu sehen. Die erlassene Gestaltungssatzung der Gemeinde hilft da nur bedingt. Nach dem Gasthaus Sievers und Gasthaus Winter hat H.B. mit dem Gasthaus Voltmers Hof 2020 nun auch seine letzte Gaststätte verloren, auch dort werden wohl Wohngebäude entstehen. Sehr viel neuen Wohnraum soll es zudem an der Bahnhofsstraße geben: Die Bauleitplanung für das ehemalige Bode-Gelände läuft bereits.

Auch der Verkehr auf der L381 bleibt Thema: Das Land kann keinen Zeitplan für die Sanierung nennen, bis dahin ist auch der Wunsch nach Querungshilfen kaum umzusetzen. Das geforderte Tempo-30-Limit gilt nun zumindest nachts auf einem Teil der Burgwedeler Straße, der Ortsrat setzte sich zuletzt noch einmal für einen stationären Blitzer auf der Strecke ein.

Grundschule braucht für Ganztagsbetrieb mehr Platz

Und auch die Zukunft der Friedrich-Dierks-Grundschule wird ein Thema der nächsten Jahre sein: Die Grundschule soll wie alle anderen in der Gemeinde bis 2025 den Ganztagsbetrieb aufgenommen haben – eine Sanierung, ein Anbau, wenn nicht gar ein Neubau werden bis dahin zu diskutieren sein, um Platz für eine Mensa und ein entsprechendes Angebot zu schaffen.

Ortsrat Isernhagen H.B.: 20 Kandidaten für sieben Mandate

Sieben Sitze gibt es für den Ortsrat H.B. 20 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich aufstellen lassen. Seit 2016 ist Simon Müller (CDU) Ortsbürgermeister von H.B., er kandidiert erneut. Neben ihm haben bisher zwei weitere CDU-Politiker ein Mandat inne, hinzukommen zwei Sitze für die SPD sowie jeweils einer für FDP und Grüne. Alle vier Parteien haben auch für die nächste Wahlperiode Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, hinzukommt Jürgen Wirtz von der freien Wählergemeinschaft „Wir für Isernhagen“.

Von Carina Bahl