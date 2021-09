Isernhagen N.B

2732 Menschen hatten im Juli ihren Hauptwohnsitz in der Niedernhägener Bauerschaft angemeldet. Rund 2200 von ihnen sind zur Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, älter als 16 Jahre und dürfen somit ihre Kreuze auf den Stimmzetteln machen. Dann geht es auch darum, die Mandate im Ortsrat N.B. neu zu verteilen. Das Wahllokal befindet sich wie immer in der örtlichen Grundschule.

Zentrum, Gewerbegebiet und Hort als Themen der nächsten Jahre

Der neue Ortsrat wird sich in den nächsten Jahren nicht mit Baugebieten beschäftigen müssen: Aufgrund der Nähe zum Flughafen darf N.B. nicht weiter wachsen. Ein Thema, das den aktuellen Ortsrat in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat, ist das kleine Einkaufszentrum. Gerüchte, dass der NP-Discounter dort nicht dauerhaft bleiben wolle, gibt es immer wieder. Mit der Sparkassen-Filiale, die 2018 geschlossen wurde, ist bereits ein Frequenzbringer verschwunden. Mit einem Bebauungsplan für das Gelände wollen die Politiker zumindest baurechtlich einen Nahversorger an dieser Stelle festschreiben – sollte der NP tatsächlich dort einmal ausziehen, könnte somit nicht ohne Weiteres Wohnbebauung im Zentrum entstehen.

Baurechtlich schwierig und damit auch immer wieder Thema für den Ortsrat ist das Gewerbegebiet N.B.: Für dieses gibt es keinen Bebauungsplan. Neu- oder Umbauten müssen sich damit für eine Genehmigung nur in die nähere Umgebung einpassen. Doch diese könnte kaum unterschiedlicher sein: Betriebsleiterwohnungen und Wohnhäuser befinden sich zwischen Firmen, Logistikbetrieben und Sportstätten.

Ob es eine Stellplatzsatzung geben wird, um der Parkplatznot in manch einem Wohngebiet entgegenzutreten, und ob der Hort noch eine Zukunft hat, wenn ein freier Träger bald in den Ganztagsbetrieb der Grundschule einsteigt – auch darüber wird der neue Ortsrat diskutieren müssen.

17 Kandidaten für sieben Mandate

Der Ortsrat N.B. hat sieben Sitze. 17 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich dafür aufstellen lassen. Ortsbürgermeister ist seit 2016 Günther Leydecker (SPD), er kandidiert jedoch nicht erneut. Aktuell hat die SPD zwei Sitze im Ortsrat, FDP und Grüne jeweils einen, und die CDU ist mit drei Mitgliedern im Gremium vertreten. Alle vier Parteien haben Kandidaten für den neuen Ortsrat aufgestellt.

