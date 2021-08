Wer in Wahlkampfzeiten Geburtstag hat, muss sich wohl etwas einfallen lassen: Gretha Burchard, Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Isernhagen, will ihren Ehrentag mit Aktionen auf dem Wochenmarkt in Altwarmbüchen feiern. Tags zuvor radelt sie durch H.B.