Isernhagen

Ob der Rausschmiss, das Rausrutschen oder das Rausschubsen für die Schukis, Wackelzähne oder schlicht Vorschulkinder: Die Kitas in Isernhagen haben sich in den vergangenen Tagen wieder viel einfallen lassen, um die ältesten ihrer Kindergartenkinder feierlich in die Schulzeit zu entlassen. Die Kita Kunterbunt in N.B. beispielsweise organisierte gleich ein richtiges Abschiedsfest – mit Bastelprogramm, Spielen, kleiner Bowlingbahn und Zauberer Zino. Bei Pizza, Kuchen, Eis und Süßigkeiten fiel der Abschied, der zum Schluss mit einem lautstarken „Ene-Mene-Mule, ab in die Schule“ über die Rutsche erfolgte, gar nicht so leicht.

Mit einem großen Fest hat die Kita Kunterbunt in N.B. ihre „Wackelzähne“ verabschiedet. Quelle: Gemeinde Isernhagen

Flexi-Kinder: Rund die Hälfte bleibt noch ein Jahr im Kindergarten

Insgesamt werden nach den Sommerferien 249 Kinder in die Grundschulen in Isernhagen eingeschult. Kinder, die zwischen Juli und September dieses Jahres sechs Jahre alt werden, können eingeschult werden – müssen das aber noch nicht. Eltern dieser sogenannten Flexi-Kinder konnten selbst entscheiden, ob sie die Schultüte für ihr Kind in diesem Sommer oder erst 2022 packen. Ob es am schwierigen Corona-Jahr mit langer Kita-Schließung lag? Fest steht: Von der Möglichkeit einer späteren Einschulung haben in der Gemeinde rund die Hälfte der Familien Gebrauch gemacht. Von 77 Flexi-Kindern bleiben laut Gemeinde 38 noch ein Jahr länger in der Kita.

So viele Erstklässler gibt es in den Grundschulen nach den Ferien

Die meisten Erstklässler schult auch in diesem Sommer die Grundschule Altwarmbüchen ein. 98 Kinder sind für den Schulstart angemeldet, das ergibt eine Vierzügigkeit. 2020 gab es laut Gemeinde sogar 108 Erstklässler. An der offenen Ganztagsgrundschule in N.B. starten nach den Ferien drei erste Klassen mit insgesamt 60 Kindern, 2020 wurden dort 72 Kinder eingeschult. Die Grundschule H.B. wird zwei erste Klassen mit zusammen 37 Schülerinnen und Schülern haben, vor einem Jahr waren es 34 Erstklässler. Die Grundschule Drei Eichen startet im September mit einer ersten Klasse und 19 Kindern (2020: 36) am Standort Neuwarmbüchen und zwei ersten Klassen mit zusammen 37 Kindern (2020: 39) in Kirchhorst. 157 Grundschüler wechseln zudem nach den Sommerferien auf das Gymnasium Isernhagen, 90 Kinder haben sich für die IGS entschieden. Dieses Verhältnis war 2020 noch ausgeglichener: Damals wählten 105 Grundschüler das Gymnasium und 102 die IGS.

Von Carina Bahl