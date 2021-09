Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen schlägt Alarm beim Thema Fachkräftemangel. Der Personalengpass in den Kitas verschärfe sich zunehmend, machte Sascha Trampe, Amtsleiter für Jugend, Bildung und Sport, im jüngsten Sozialausschuss deutlich. Wie groß dieser ist, zeigt sich an einer einzigen Zahl: Insgesamt zwölf Stellen sind in den vier kommunalen Kitas in Isernhagen aktuell unbesetzt. Und es sei unklar, wann und wie man diese besetzen könne.

Bewerber kommen nicht zum Vorstellungsgespräch oder lehnen ab

„Manche Stellen sind bereits vier- oder fünfmal ausgeschrieben gewesen“, betonte Trampe. Es zeige sich deutlich, dass sich Erzieherinnen und Erzieher aktuell auf dem Markt ihre Jobs frei wählen könnten. Es gebe ohnehin wenige Bewerbungen. Wer eingeladen werde, komme teils ohne Absage einfach nicht zum Vorstellungsgespräch. Wenn das Rathaus Zusagen für die Stellen verschicke, würden die Stellen dann oft nicht angenommen, weil die Bewerberinnen oder Bewerber kurzfristig für sie attraktivere Angebote erhalten hätten. Während die kommunalen Kitas in H.B. und in Altwarmbüchen noch relativ gut dastünden, obwohl es auch in diesen Einrichtungen Vakanzen gebe, würde der Fachkräftemangel aktuell besonders hart die Kitas in N.B. und Neuwarmbüchen treffen. In beiden Einrichtungen sind gerade jeweils fünf Stellen frei.

Einschränkungen in der Kita-Betreuung

„Das ist ein Teufelskreis“, sagte Trampe. Denn durch die nicht besetzten Stellen würde das dort arbeitende Personal stärker belastet. Das führe zu Krankheitsausfällen, teils auch zu Kündigungen, weil die Erzieherinnen und Erzieher unter diesen Bedingungen nicht weitermachen wollten. Elternzeiten und Urlaube könnten kaum noch aufgefangen werden. Der Wunsch nach kleineren Gruppen und einem besseren Personalschlüssel sei in den Kitas groß. Gleichzeitig bringe die aktuelle Situation auch Probleme für die Eltern mit, die nach dem Corona-Lockdown erst recht auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder angewiesen seien. „Es kommt flächendeckend vermehrt zu Einschränkungen in der Betreuung“, sagte Trampe – und meint damit die Einrichtung von Notgruppen, verkürzte Betreuungszeiten oder im Zweifelsfall sogar die zeitweise Schließung einzelner Kita-Gruppen. Das Personalproblem betreffe derweil nicht nur die kommunalen Kitas in Isernhagen, auch die freien und kirchlichen Träger hätten damit zu kämpfen.

Gemeinde will mehr Erzieher ausbilden Eine kurzfristige Lösung für den Fachkräftemangel schafft dieser Vorschlag aus dem Rathaus nicht, aber zumindest mittelfristig soll er eine Entlastung bringen: Die Gemeinde möchte ihr eigenes Ausbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher in den nächsten Jahren deutlich ausweiten. Der Rat hatte bereits 2019 beschlossen, die Gemeinde solle in ihren Kitas eigenes Fachpersonal in Teilzeit ausbilden. Vier Ausbildungsstellen wurden geschaffen, alle sind aktuell besetzt. Laut Verwaltung sind Kitas wie Azubis sehr zufrieden mit dem dreijährigen Ausbildungsprogramm. Deshalb soll der Rat nun grünes Licht dafür geben, jedes Jahr vier neue Ausbildungsplätze zu schaffen – pro Jahr würden damit 29.000 Euro pro Platz fällig. Ziel ist es, bis 2028 so 20 Fachkräfte abschließend in Isernhagen ausgebildet zu haben. Im Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Senioren gab es für den Vorstoß bereits einhellige Zustimmung.

Gemeinde versucht, Stellen attraktiver zu machen

Viele Möglichkeiten, das Problem zu beheben, gibt es derweil für die Gemeinde nicht. „Wir sind im ständigen Austausch mit Zeitarbeitsfirmen, um Unterstützung zu bekommen“, sagte Trampe. Gleichwohl seien wechselnde Betreuungskräfte gerade für die Jüngsten in den Krippen nicht ideal. Zudem versuche die Gemeinde, die Erzieherstellen in den kommunalen Kitas möglichst attraktiv zu gestalten – beispielsweise, indem man Weiterbildungswünsche ermögliche, Fachtagungen für einen besseren Austausch untereinander organisiere und inzwischen eine eigene pädagogische Fachberaterin für die Einrichtungen eingestellt habe. Außerdem habe der Rat ja bereits beschlossen, für die Kinder des Personals auch Kita-Plätze vorzuhalten. Für den Hort in N.B. habe man gerade einen Antrag auf eine neue Betriebserlaubnis als „sonstige Kita“ gestellt – dann könnte man dort auch anderweitig qualifiziertes Personal einsetzen, beispielsweise aus der Jugendpflege.

Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 und der verpflichtenden Drittkraft in Krippengruppen ab 2025 werde sich die Personalsituation noch einmal verschärfen. „Alle fordern mehr Personal in den Kitas, aber keiner sagt einem, wie man das bekommen soll“, bilanzierte Trampe.

Von Carina Bahl