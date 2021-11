Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen hat ab sofort das Anmeldeportal für Kita-Plätze freigeschaltet. Wer sein Kind für das Betreuungsjahr 2022/2023 – beginnend am 1. August – in einer Krippe, einem Kindergarten oder einem Hort in Isernhagen anmelden möchte, kann das bis zum 31. Januar tun. Die Anmeldung erfolgt papierfrei und kontaktlos auf kita.isernhagen.de.

Kita-Anmeldungen sind ab sofort online möglich

Seit Ende 2019 gibt es das Onlineanmeldeportal. Eltern können so unkompliziert von zu Hause aus die Anmeldungen ausfüllen und müssen diese nicht mehr wie zuvor in den Einrichtungen abgeben. Insgesamt gibt es 14 Kitas im Gemeindegebiet. Die Krippen richten sich an Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren, der Kindergarten schließt sich bis zur Einschulung an. Der Hort wiederum betreut Grundschüler ab Schulschluss bis in den Nachmittag hinein.

Lesen Sie auch Das sind die Kitas in der Gemeinde Isernhagen

Bevor Familien das Onlineformular ausfüllen, sollten sie die Nachweise über ihre Arbeitszeit bei ihrem Arbeitgeber einholen. Diese müssen beim Anmeldevorgang hochgeladen werden. Ein Vordruck steht auf der Internetseite zum Download bereit. Familien können Wünsche abgeben, in welche Kita sie ihr Kind gern geben wollen.

Platzvergabe erfolgt nach Punktesystem

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach einem gemeindeweit einheitlichen Punktesystem, das Aspekte wie die Arbeitszeit der Eltern, das Alter der Kinder, Härtefälle und Ähnliches berücksichtigt. Die Zusagen gibt es zumeist im März/April.

Nachfragen zum Angebot der einzelnen Einrichtungen gibt es direkt in den Kitas. Alle Ansprechpartner mit Kontaktdaten sind online auf www.isernhagen.de unter dem Stichwort „Kindertagesstätten“ zu finden.

Von Carina Bahl