Eigentlich hätten Kita-Leiter Timo Reuter und sein Team dieser Tage schon kräftig Kisten packen müssen: Am 1. Januar 2021 hätte die neue Kindertagesstätte Birkenwäldchen auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes zwischen Bothfelder und Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen in Betrieb gehen sollen. Doch daraus wird nichts. „Trotz aller Bemühungen und Hoffnungen werden wir nicht rechtzeitig fertig“, bestätigt Silvia Voltmer, Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung und Sport im Isernhagener Rathaus, auf Nachfrage.

Corona bremst Kita-Neubau aus

Die Corona-Pandemie habe zu Lieferverzögerungen geführt, sagt Voltmer. Erst wenn das Gebäude tatsächlich fertig, die Ausstattung eingeräumt und die neuen Kita-Räume gründlich gereinigt seien, könne es losgehen. „Vorher bekommen wir auch keine Betriebserlaubnis“, sagt Voltmer. Aktuell gehe man im Rathaus davon aus, dass die rund 50 Kita-Kinder, die in zwei Gruppen aktuell noch als Interimslösung in der Heinrich-Heller-Hauptschule betreut werden, Mitte Januar umziehen können.

Familien müssen bis Februar auf Kindergartenplatz warten

Das heißt aber nicht, dass dann auch sofort die dritte Kindergartengruppe öffnen könne. „Erst einmal muss das Team in der Einrichtung ankommen, und auch für die Kinder bedeutet der Umzug noch einmal einen Neustart“, sagt Voltmer. Jene Familien, die eine Zusage für einen Kindergartenplatz Anfang Januar erhalten hätten, wurden nun informiert, dass es gestaffelt – für die Eingewöhnung – erst im Februar losgehe. „Das betrifft 14 Familien“, bilanziert Voltmer. Allerdings habe man aufgrund zurückgegebener Kita-Plätze vier Kindern noch einen Platz in der Interimslösung in der Hauptschule anbieten können, das haben jedoch nur zwei Familien in Anspruch genommen.

Rund 50 Kinder sind in der Kita Birkenwäldchen seit dem Sommer schon eingewöhnt worden – allerdings vorerst nur im Provisorium. Quelle: Carina Bahl

Neben den drei Kindergartengruppen werden auch zwei Krippengruppen im Neubau an der Bothfelder Straße einziehen. Auch sie sind vom verspäteten Umzug betroffen. „Wir werden erst einmal nur mit einer Gruppe starten“, sagt Voltmer. Das hänge einerseits damit zusammen, dass der Bedarf an Krippenplätzen im Gemeindegebiet aktuell sehr gut gedeckt werden könne. Andererseits brauche es eine gute Mischung aus Ein- und Zweijährigen für eine Gruppe. „Aktuell liegen uns hauptsächlich Anmeldungen von sehr jungen Kindern vor.“ Vier Krippenplätze hatte die Gemeinde für Januar zugesagt – und die Eingewöhnung nun auf Februar verschoben. Die übrigen Krippenplätze werden aktuell erst vergeben.

Interimskita in der Hauptschule bleibt bis zum Umzug bestehen

Dass die nun doch sehr kurzfristigen Absagen für einen Kindergartenplatz ab Januar einige Familien in Schwierigkeiten bringen könnten, weiß Voltmer. „Und wir tun das auch wirklich schweren Herzens, können es aber nicht ändern.“ Umso mehr sei es die richtige Entscheidung gewesen, die provisorische Kita in der Hauptschule zu eröffnen, die immerhin das Einrichten zweier Kindergartengruppen schon im Sommer ermöglichte. Diese Lösung kann nun auch bis zum tatsächlichen Start im Neubau Bestand haben. „Wir haben eine Betriebserlaubnis, und die verfällt nicht“, sagt Voltmer. Für den Neustart im Neubau gibt es aber auch eine gute Lösung: Alle Stellen, die die Gemeinde für die neue Kita ausgeschrieben hatte, konnten inzwischen besetzt werden.

Von Carina Bahl