Welche Kita für mein Kind? Diese Frage stellen sich aktuell viele Familien in Isernhagen. Der Tag der offenen Tür muss coronabedingt allerorts ausfallen. Deshalb stellt diese Zeitung in einer Serie alle Kitas im Gemeindegebiet vor. Heute: das Familienzentrum St. Margarete in Altwarmbüchen.