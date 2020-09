Altwarmbüchen

Der einjährige Lukas läuft munter über die Matten, Emily (2) und Noyan (2) ziehen eine Holzente hinter sich her – alles unter der Aufsicht von Astrid Binkau. Die 58-jährige Tagesmutter betreut bereits seit vier Jahren Kinder in der Großtagespflegestelle Nesthäkchen in Altwarmbüchen. Während die Tagespflege zu Beginn ihrer Tätigkeit noch von den Maschseekindern betrieben wurde, hat Binkau seit August die Trägerschaft selbst übernommen. Möglich war dies aber nur durch viel Unterstützung.

Gemeinde und Bürgerstiftung unterstützen Nesthäkchen

Bereits im Dezember 2019 haben sich die Maschseekinder, die auch Betreiber der Kita im Haselhöfer Vorfeld in H.B. sind, entschieden, den Bereich der Großtagespflege aufzugeben. „Ich hätte in der Krippe der Maschseekinder bleiben können. Aber mir ist hier alles so ans Herz gewachsen, dass ich es nicht aufgeben wollte“, sagt Binkau zu ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit. „Hätte ich es nicht übernommen, wäre hier wahrscheinlich zu gewesen.“ Für Uwe Wagstyl von der Bürgerstiftung Isernhagen wäre dies mehr als schade gewesen. Umso glücklicher ist die 58-Jährige, dass sie bei der Übernahme der Großtagespflegestelle viel Hilfe erhalten hat. „Auch die Maschseekinder haben mich großzügig bei der Übernahme bedacht“, sagt Binkau. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Das gilt auch für die Unterstützung durch die Gemeinde. Neben der Küche erhielt sie so auch eine Schaukel und einen Sandkasten für das Außengelände. Und auch die Bürgerstiftung Isernhagen hat die Nesthäkchen bedacht. „Ein Baustein bei uns ist die Finanzierung von Sachen, die wünschenswert sind“, sagt Wagstyl. Aus diesem Grund hat die Bürgerstiftung einen Schrank mit Rollcontainern, ein Regal sowie zwei Esstische finanziert. „Die Sachen wären eigentlich an die Maschseekinder zurückgegangen“, sagt Binkau. Doch durch die finanzielle Unterstützung bleiben sie der Großtagespflegestelle erhalten.

Lene überreicht Uwe Wagstyl als Dankeschön einen selbstgebastelten Schmetterling. Quelle: Lisa Höfel

Neue Kinder können im Januar kommen

Für Binkau ist gerade der Verbleib der alten Einrichtung wichtig gewesen. „Ich wollte den Kindern die gewohnte Umgebung erhalten“, sagt die Tagesmutter. Dass dies die richtige Entscheidung war, zeigen auch die strahlenden Kinderaugen. „Ich komme gerne hier her“, sagt Lene. Während die Dreijährige viel bastelt und auf der Nestschaukel ihren Spaß hat, blättert Leona (2) gerne in Büchern. „Wir haben aber auch schon Eicheln gesammelt“, sagt Lene. Denn Binkau legt viel Wert darauf, jeden Tag mit den Jungen und Mädchen in die Natur zu gehen. „Man merkt, dass sich die Kinder hier wohlfühlen“, sagt Wagstyl.

Zurzeit betreut Binkau fünf Kinder. „Das ist das Schöne an der Tagespflege“, sagt die 58-Jährige über den glücklichen Umstand, nur eine kleine Gruppe zu betreuen. „So kann man sich intensiver um sie kümmern.“ Ein neues Kind kann sie aber schon im Oktober wieder aufnehmen, wenn Lene in den Kindergarten wechselt. Weitere drei neue Kinder sind dann ab Januar willkommen. Denn dann erhält Binkau Unterstützung durch eine weitere Tagesmutter. „Wir suchen aber auch noch eine Vertretungskraft“, sagt Binkau. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0511) 59 03 82 60.

Von Lisa Höfel