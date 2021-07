Neuwarmbüchen

Isernhagens drei evangelische Kirchengemeinden setzen in diesen Sommerferien auf Arbeitsteilung: Mit einem Team der Christophoruskirche campieren seit vergangenem Wochenende 14- bis 17-jährige Jugendliche in Kroatien. St. Marien startet am 24. August zur Kinderfreizeit auf der Nordseeinsel Spiekeroog. St. Nikolai bietet derweil mit einer originellen Premiere Kultur zum Mitmachen vor Ort: In der Woche vom 2. bis 7. August soll im Haus der Begegnung in Neuwarmbüchen das Musical „Der verlorene Sohn“ erarbeitet und im Kirchhorster Zehntfest-Zelt auch öffentlich aufgeführt werden.

Auf der Besetzungsliste ist noch Platz für fünf Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren. Die Gemeinde Isernhagen und der Juki-Förderverein sind Kooperationspartner.

Noch Plätze für Kurzentschlossene

Judith Schoppe ist seit zwei Jahren Diakonin der St.-Nikolai-Kirchengemeinde, die für die Protestanten in Kirchhorst, Lohne und Neuwarmbüchen da ist. Musikpädagogische Erfahrungen hat sie aus ihrer vorherigen Stelle in Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht. Auch in St. Nikolai gebe es sehr viele Kinder, die gerne singen, das weiß sie aus gemeinsamen Projekten mit dem Hort und vom Hirtenfeuer, das alljährlich zu Heiligabend in Lohne unter Beteiligung zahlreicher Jungen und Mädchen aufgeführt wird.

Mit ihrem Vorschlag einer Musicalwoche rannte Schoppe offene Türen ein. Theater, Tanz und Gesang – bei der rund einstündigen Inszenierung sei für jede und jeden etwas dabei, sagt Schoppe. Erste Rollen wurden bereits bei einem Treffen vor den Ferien verteilt. 20 Kinder aus fast allen Isernhagener Ortsteilen sind fest gebucht. Kurzentschlossene, die ihr Kind noch anmelden wollen, finden auf www.nikolai-online.de ein Anmeldeformular.

Bühnenbild entsteht parallel

Jeder Probentag wird von 9 bis 15.30 Uhr dauern. Vormittags werden gemeinsam die Lieder im Chor eingeübt. Nach einem Mittagessen aus der Pestalozzi-Großküche sowie Spiel- und Spaßaktionen geht es am Nachmittag in die Workshops. Parallel werden unter Leitung von Oliver Knauf vom kommunalen Jugendtreff Neuwarmbüchen acht Kinder das Bühnenbild für das Musical entwerfen und bauen.

Diakonin Schoppe wird von einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Team dabei unterstützt, die bekannte biblische Handlung zeitgenössisch in Szene zu setzen: Der berühmte verlorene Sohn aus dem Lukas-Evangelium verzockt sein Geld und landet statt als verarmter Schweinehirte als säumiger Schuldner im Gefängnis. Trotz allem aber bleibt er geliebt und wird zum glücklichen Ende im Elternhaus mit offenen Armen wieder aufgenommen.

Die Premiere drinnen werden am Freitag, 6. August, um 18 Uhr nur die Familien der Schauspieler und Chorsänger sehen – im Haus der Begegnung sind dann wegen der Corona-Pandemie Abstandsregeln einzuhalten. Beim zweiten Konzert am Sonnabend, 7. August, um 16 Uhr bietet das große Zeltdach im Kirchhorster Kirchgarten aber reichlich sichere Sitzplätze. Jedermann ist dazu eingeladen.

Von Martin Lauber