Isernhagen

Wer Interesse hat, sich als Jugendleiter oder -leiterin zu engagieren, dem bietet die Gemeinde Isernhagen im November den Juleica-Grundkurs an. Die Ausbildung dreht sich unter anderem um Themen wie Aufsichtspflicht, den Umgang mit Konflikten und die Vorbereitung von Gruppenstunden. Aber auch Action, Bewegung und Spaß miteinander sollen nicht zu kurz kommen.

Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Der Kurs kostet 25 Euro inklusive Arbeitsmaterialien und Verpflegung und findet an drei Wochenenden in Isernhagen statt: am 6./7. November, 20./21. November sowie am 27./28. November. Die Ausbildung orientiert sich an den zu dem Zeitpunkt gültigen Hygienebedingungen unter Beachtung der 2-G-Regel. Nähere Informationen gibt es bei Lars Brinkmann unter Telefon (05 11) 56 36 96 30 oder nach einer E-Mail an Lars.Brinkmann@isernhagen.de oder Ute.Goetze@isernhagen.de. Anmeldungen werden online bis zum 1. November auf unser-ferienprogramm.de/isernhagen erbeten.

Von Martin Lauber