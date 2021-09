Isernhagen

Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit. Wie man das am besten macht, das erfahren Interessierte bei der nächsten Juleica-Ausbildung der Jugendpflege Isernhagen. Regelmäßig bietet das Team die Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin oder zum Jugendgruppenleiter an.

Das nächste Mal ist es an drei Wochenenden im November soweit. Im Kurs lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem, wie man vor einer Gruppe richtig auftritt, wie sich Freizeiten planen und durchführen lassen, welche Rechts- und Versicherungsfragen bekannt sein sollten und erhalten Tipps für Spiele und Übungen in der praktischen Jugendarbeit. Am Ende gibt es die Juleica – einen bundeseinheitlichen Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit.

Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren. Anmeldungen sind unverbindlich online auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Wer sich dort anmeldet, erhält zeitnah weitere Informationen zur Juleica-Ausbildung. Nachfragen beantwortet zudem Ralf Brinkmann von der Jugendpflege Isernhagen unter Telefon (0511) 902338012.

Von Carina Bahl