Soziale Medien gehören für die meisten Kinder und Jugendlichen heutzutage fest zum Alltag dazu. Ob Facebook, Instagram oder Youtube: Wer die jungen Menschen erreichen will, kennt sich auf diesen Plattformen aus – von Messengerdiensten wie Whatsapp ganz zu schweigen. Doch wer in den sozialen Medien nach der Gemeinde Isernhagen sucht, hat kein Finderglück. Bisher hat das Rathaus den Schritt auf diese Plattformen noch nicht gewagt. Der Grund dafür ist schnell benannt: der Datenschutz.

FDP will Jugendpflege in die sozialen Medien bringen

Die FDP Isernhagen hatte daher im Juli mit ihrem Antrag „ Jugendpflege in die sozialen Medien bringen!“ einen ersten Vorstoß zu diesem Thema gewagt – und beim Team der Jugendpflege damit auch offene Türen eingerannt. „Die Möglichkeit zur Nutzung von Social-Media-Plattformen wird von der Jugendpflege seit vielen Jahren ausdrücklich begrüßt und gewünscht“, heißt es nun in einer Mitteilung an die Politiker. Besonders Facebook und Instagram habe man da im Blick – „ Facebook für die Eltern, Instagram für die Jugendlichen“, ergänzte Schulamtsleiterin Silvia Voltmer nun mit einem Augenzwinkern im zuständigen Ausschuss.

Jugendpflege könnte leichter für sich werben

Das Konzept für die Nutzung der Plattformen hat die Jugendpflege bereits ausgearbeitet: Die neuen Kanäle könnten genutzt werden, um mit einem eigenen Auftritt samt Gemeindewappen und Logo für die Aktionen der Jugendpflege und in den fünf Jugendtreffs zu werben. Die Kontaktaufnahme zum Team der Jugendpflege würde deutlich niederschwelliger ausfallen. Allerdings sollten die Jugendlichen nur den Kontakt über die sozialen Medien aufnehmen, eine Einzelfallbetreuung würde im Anschluss weiterhin per Telefon oder persönlich erfolgen, heißt es im Konzept. Urheberrechte bei Fotos, Texten und Musik müssten auf allen Plattformen respektiert, und klare Nutzungsbedingungen unter anderem für die Kommentarfunktionen müssten formuliert werden.

Um diese zu kontrollieren, wären laut Jugendpflege zwei Wege denkbar: Entweder müsste die Kommentarfunktion außerhalb der Dienstzeiten des Teams deaktiviert werden oder aber eine geschlossene Gruppe eingerichtet werden, um die Kontrolle und Übersicht über die Kommentare der Jugendlichen behalten –und im Zweifelsfall eingreifen – zu können.

Corona lässt Kontakt zu Jugendlichen teils komplett abbrechen

Wie wichtig die sozialen Medien zur Kontaktaufnahme seien, hätten laut Jugendpflege die vergangenen Monate mit der Corona-Pandemie gezeigt, heißt es in der Vorlage. Teilweise seien die Kinder und Jugendlichen für die Mitarbeiter der Jugendpflege gar nicht mehr zu erreichen gewesen – und das, obwohl das Team verstärkt in den Ortsteilen unterwegs war und auch für telefonische Beratungen zur Verfügung stand. Die Jugendtreffs waren über viele Wochen geschlossen. Als Ausnahme mit dem Argument „Gefahr in Verzug“ gestattete das Rathaus den Jugendpflegemitarbeitern zumindest das Nutzen von Messengerdiensten.

Die technischen Grundlagen für den Schritt in die sozialen Medien sind laut Gemeindeverwaltung bereits geschaffen: Es gebe es in allen Jugendtreffs und Büros schnelles Internet, Laptops stünden ausreichend zur Verfügung. Ob sich die Jugendpflege jedoch tatsächlich bald per Facebook und Instagram präsentieren kann, bleibt fraglich. Die Politik hat das Thema noch einmal vertagt.

Rechtliche Grauzone: Facebook-Server stehen im Ausland

„Es handelt sich um eine rechtliche Grauzone“, erläuterte Voltmer im Jugendausschuss das Problem. Denn obwohl es durchaus Kommunen in der Region Hannover gibt, die bereits Social-Media-Accounts angelegt haben, gebe es immer noch ein nicht zu lösendes Datenschutzproblem. „Die Server von Facebook befinden sich im Ausland“, sagte Voltmer. Das sei mit der Datenschutzverordnung, an die sich die Gemeinde zu halten habe, nicht vereinbar. Es bleibt die Frage, wie viele Sicherheitsrisiken die Gemeinde akzeptieren kann, um die Jugendlichen „dort abzuholen, wo sie sind“, wie die Jugendpflege es beschreibt. „Wir suchen einen pragmatischen Umgang“, betonte Voltmer.

