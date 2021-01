Isernhagen F.B

So klappt es garantiert mit der guten Nachbarschaft: Der Isernhagener Land-Gartentechnik-Betrieb Heino Lampe hat der nur wenige Meter entfernten neuen Kita an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. jede Menge kleiner Spielzeugtraktoren sowie Autos mit Pferdeanhänger und Rasenmäher geschenkt. „Die Spielzeuge standen lange bei uns in der Ausstellung und fanden keine Abnehmer. Daher habe ich mich jetzt entschieden, die Sachen zu spenden“, erklärt der Isernhagener. „Die Kinder sollen damit spielen und Freude daran haben.“

Und dass dieses Ziel erreicht wird, daran hat Kita-Leiterin Emely Nebel, die für die Johanniter die Kita seit Sommer 2020 leitet, keinen Zweifel: „Wir sind sehr dankbar für diese umfangreiche Spende und freuen uns sehr. Die Kinder werden richtig Spaß damit haben.“ Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass in diesem Winter noch etwas Schnee fällt – denn auch ein Holzschlitten war beim gespendeten Spielzeug dabei.

