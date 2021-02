Isernhagen H.B

Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei: Eine Spaziergängerin hat am Dienstagnachmittag einen grausigen Fund in der Landschaft hinter dem Bahnhof in Isernhagen H.B. gemacht. Ein bisher Unbekannter hatte dort im Bereich des Hainhäuser Weges laut Polizei eine Drahtschlinge an einem Baum befestigt. Ein Reh verfing sich darin und erlitt beim Versuch, sich zu befreien, schwere Verletzungen. Die Spaziergängerin hörte gegen 15 Uhr die Schreie des Tieres und alarmierte die Feuerwehr, die wiederum einen Jagdpächter aus dem Dorf hinzurief.

Das Reh war so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Quelle: Hendrik Rathmann

Jagdpächter kann Reh nur noch erlösen

Der Jagdpächter konnte das Reh letztlich nur noch erlösen. Die Verletzungen und der Stress waren für das Tier einfach zu groß. Die Drahtschlinge muss dort in der Zeit seit dem 1. Februar angebracht worden sein, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden. 2017 hatte es bereits ähnliche Fälle in Langenhagen gegeben.

Gibt es weitere Fallen in Isernhagen?

Aufgrund der fachmännischen Anbringung der Schlinge direkt auf einem sogenannten Wechsel, einem Pfad, den die Rehe regelmäßig nutzen, gehen die Isernhagener Jäger davon aus, dass der Täter dies nicht zum ersten Mal gemacht hat. „Das war ein Profi“, ist sich auch Jagdpächter Dieter Lüpke sicher. Die Schlinge direkt auf einem Wechsel anzubringen und das in der Höhe, dass das Reh mit dem Kopf darin stecken bleiben und qualvoll verenden musste, so etwas mache man nicht mal eben so.

„Hätte die Spaziergängerin das Reh nicht gefunden, wäre das Tier dort verendet, und der Wilderer hätte es wohl nachts abgeholt“, vermutet Lüpke. Hinweise auf Wilderei habe es in den vergangenen Jahren immer mal gegeben – die Jäger hätten beispielsweise Patronenhülsen in der Landschaft gefunden. „Aber so etwas gab es in H.B. noch nie“, betont Lüpke. Spaziergänger sind also dazu aufgerufen, zu schauen, ob es ähnliche Fallen an noch anderen Stellen in der Gemeinde gibt und im Zweifelsfall die örtlichen Jadgpächter oder die Polizei zu alarmieren.

Von Carina Bahl