Isernhagen

Ein Jahr Wahlkampf liegt hinter ihm. Fast alle Straßen Isernhagens hat Tim Mithöfer (CDU) abgelaufen, um die Bürger zu überzeugen, dass er der beste Kandidat für den Chefposten im Rathaus ist – mit Erfolg. Am 1. November hat er seinen Dienst als neuer Bürgermeister angetreten. Die erste Arbeitswoche war dabei vor allem von einer Aufgabe geprägt: dem großen Kennenlernen.

Nur das Familienfoto hat es schon ins neue Büro geschafft

Montag, 8.30 Uhr, Dienstbeginn: Der letzte Raum ganz hinten rechts im vierten Obergeschoss – dort findet sich das Bürgermeisterbüro im Rathaus. „Ich glaube, meine ersten Worte waren einfach ,Guten Morgen‘“, erinnert sich Mithöfer. Auf dem Boden habe er nicht sitzen müssen – sein Vorgänger Arpad Bogya (CDU) habe ihm Mobiliar und Schreibtischstuhl hinterlassen. Auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde hängt noch an der Wand. Was Mithöfer als Einrichtung mitgebracht hat? „Fast nichts“, sagt er. Ein Familienfoto mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern habe er sofort auf den Schreibtisch gestellt. Aber bis er die Zeit finde, sein Büro persönlicher einzurichten, werde es wohl dauern.

Willkommen im Rathaus: Tim Mithöfer bezieht seinen Schreibtisch im Bürgermeisterbüro. Quelle: Gemeinde Isernhagen

Am ersten Arbeitstag ging es vor allem darum, die vierte Etage – sprich: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgermeisterbüros – kennenzulernen. „Ich habe Brötchen mitgebracht“, verrät Mithöfer. Bei einem Frühstück habe man sich so auch zwischenmenschlich beschnuppern können. Offenbar der richtige Weg: Wenige Tage später bedankte sich Mithöfer öffentlich im Rat dafür, wie hilfsbereit und offen er empfangen wurde. Auch die erste Amtsleiterrunde absolvierte Mithöfer am Montag. Nebenbei gab es arbeitspraktische Dinge zu erledigen: Der Bürgermeister erhielt einen Rathausschlüssel und eine Einweisung in die IT und die Telefonanlage.

Viel Post und die ersten Unterschriften

„Ich war überrascht, wie viel Post ich schon bekommen habe“, sagt Mithöfer. Neben zahlreichen Glückwunschschreiben habe es schon inhaltliche Arbeit gegeben. Die ersten Unterschriften wurden fällig – als Bürgermeister. „Zum Glück noch nichts ganz Wichtiges.“ Spannend sei das alles gewesen. „Ich muss mich in vieles erst genau einlesen, das dauert“, sagt er. Und so wurden die ersten Arbeitstage meist lang.

Dienstag und Mittwoch wandelte Mithöfer auf den Spuren seines Wahlkampfes. Statt von Haustür zu Haustür lief der neue Bürgermeister von Büro zu Büro im Rathaus. „Ich habe noch nicht alle geschafft, aber mein Ziel ist es, mich überall einmal zu zeigen“, betont Mithöfer. Auch wenn das in der ersten Woche manchmal mit Orientierungsschwierigkeiten einherging. „Ich hatte eine unfreiwillige Baustellenbesichtigung im Zentrum“, gesteht er und lacht. Auf der Suche nach dem Amt für Jugend, Bildung und Sport, das sich inzwischen über dem Penny-Markt neben dem Rathaus befindet, sei er wohl falsch abgebogen.

Den Schlüssel für das Rathaus hat Tim Mithöfer nun auch. Auf der Suche nach den Nebenstellen gab es eine „unfreiwillige“ Zentrumsführung, sagt er. Quelle: Gemeinde Isernhagen

Zum ersten Mal repräsentieren – und das vor Schülern

Unter anderen das Ordnungs-, Haupt-, Planungs- und Bauamt sowie die Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen hat der neue Bürgermeister schon zum Gespräch getroffen, um sich einen Überblick über Arbeitsabläufe und Themen zu verschaffen. Am Mittwochmorgen stand der erste repräsentative Termin im Kalender – die Eröffnungsrede für das Projekt „Pimp your town“ in der Partnerschaft „Demokratie Leben!“ an der IGS Isernhagen. Wer Mithöfer von seinen ganzen Gesprächen erzählen hört, der merkt: Das war keine Pflicht, das war das große Kennenlernen, auf das er sich so lange gefreut, so lange vorbereitet hat. Kein Wunder, dass am Ende der Woche die Stimme nachgab.

Der erste Repräsentationstermin: Tim Mithöfer begrüßt die Schüler der IGS zum Projekt „Pimp your town“. Quelle: Politik zum Anfassen

Einen „einmaligen Moment“ nennt Mithöfer hingegen die erste Ratssitzung samt seiner Vereidigung am Donnerstag. Und dann traute er sich gleich zum Auftakt, ein klein wenig Kante zu zeigen. Den Vorschlag der Verwaltung, alle Ausschüsse von neun auf sieben Mitglieder zu reduzieren, lehnten die Fraktionen ab. Einige Ausschüsse werden nun doch größer. Der neue Bürgermeister – immerhin – enthielt sich. Als einziger.

Der Freitagmorgen gehörte dann den jüngsten Kollegen im Rathaus: Mithöfer lernte die Azubis kennen. Und wo verbringt der Bürgermeister seine Mittagspause? „Am Schreibtisch“, gesteht der 47-Jährige – die Zeit für eine richtige Mittagspause habe er noch nicht gefunden. Vorerst musste die Brotdose reichen. Auch sein Instagram-Profil, in dem er den Isernhagenern regelmäßig Einblicke in seine Arbeit verschafft, blieb tageweise leer. „Jeden Tag werde ich das wohl nicht schaffen“, schätzt Mithöfer. Die wichtigsten Termine hat er dennoch eingestellt – und auch am Freitagabend, als es eigentlich in das freie Wochenende gehen sollte, blinkte im Account dann doch noch ein Post auf.

„Ein einmaliger Moment“: Der Ratsälteste Ingo Baade (CDU, rechts) vereidigt Tim Mithöfer. Quelle: Carina Bahl

Und naja, ein wenig Arbeit habe er sich doch mit nach Hause genommen, gesteht Mithöfer. Schließlich beginnen in dieser Woche die konstituierenden Ortsratssitzungen. „Ich will bei jeder dabei sein“, kündigt Mithöfer an. Auch die erste Klausur der Hauptverwaltungsbeamten steht bevor. Und die Kitas möchte er noch besuchen, und die Außenstellen des Rathauses, das Standesamt, den Bauhof, den Kanalbetrieb in H.B. und und und ...

Von Carina Bahl