Eigentlich hätten dieser Tage Schüler und Lehrer schon fleißig Kisten packen und die neuen Räume im großen Neubau auf dem Schulcampus am Helleweg in Altwarmbüchen beziehen können. Doch daraus wird noch nichts: Die Einweihungsparty für den 2. Oktober ist abgesagt. „Einen Umzug wird es vor den Herbstferien nicht mehr geben“, berichtete Schulamtsleiterin Silvia Voltmer am Dienstagabend den Kommunalpolitikern im zuständigen Fachausschuss.

Fertigstellung war für den 26. August geplant

Eigentlich war die Fertigstellung durch das Generalunternehmen für den 26. August geplant – eine Punktlandung zum Start ins neue Schuljahr. Doch ein paar Verzögerungen im Bauablauf, unter anderem ein Wasserschaden in der neuen Sporthalle, haben die Zielgerade nun etwas länger werden lassen. „Die Fliesen kamen aus Italien“, sagt Joost Götze, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften im Isernhagener Rathaus, vielsagend und nennt damit nur ein Beispiel für weitere Verzögerungen, die die Corona-Pandemie verursacht hatte.

Der Wasserschaden in der Sporthalle ist ein weiterer Grund, warum nun doch erst Ende September mit einer Fertigstellung des Neubaus zu rechnen ist. „Es gab im Juli an einem Freitag ein Starkregenereignis, quasi eine Superzelle, die sich über dem Neubau entladen hat, und dabei ist Wasser von oben in die Sporthalle eingedrungen“, heißt es von der Bauleitung der Firma Züblin, die den Schulneubau als Generalunternehmer realisiert. Noch am Wochenende sei der Schaden bemerkt worden, inzwischen sei alles behoben. „Unter anderem musste ein Fünftel des Schwingbodens in der Sporthalle neu verlegt werden“, erläutert Götze. Die Fliesen in den Umkleiden mussten wieder abgenommen und der Estrich teilweise wieder aufgebrochen werden. „Den ganzen August über wurde die Sporthalle trockengelegt“, sagt Götze. „Aber jetzt ist die Instandsetzung geschafft.“ Finanziell bedeutet das keinen Schaden für die Gemeinde, denn sie übernimmt erst das fertige Gebäude vom Generalunternehmen.

Der Hochbau ging schnell: Der neue Schulcampus gilt als größte Baustelle Isernhagens. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Sondergenehmigung für vier Räume im Neubau

Da die IGS und das Gymnasium aber schon zum Start ins neue Schuljahr auf die zusätzlichen Räume angewiesen waren, hat das Isernhagener Rathaus Improvisationstalent bewiesen. Die Naturwissenschaftsräume im Altbau der beiden Schulen wurden kurzerhand in den Sommerferien in Klassenräume umgebaut. Die zwei Werk- und Kunsträume im Erdgeschoss des Neubaus können bereits jetzt dank Sondergenehmigung der Bauaufsicht übergangsweise als Klassenräume fungieren. „Mit der Fertigstellung kommen die dann ihrer eigentlich gedachten Nutzung zu“, sagt Götze. Die Eröffnung ist laut Voltmer nun für den 30. Oktober geplant, in den Herbstferien sollen dann auch die Räume im ersten und zweiten Obergeschoss des Neubaus eingeräumt und bezogen werden.

So ein großes Bauprojekt gehe nun einmal auch mit unplanbaren Dingen einher, sagt Götze. „Insgesamt sind wir aber zügig gewesen.“ Vor dem Wasserschaden hatte es bereits andere Überraschungen gegeben: Die Gemeinde sah sich im Juli in der Pflicht, noch eine Gebäudefunkanlage nachzurüsten, damit Rettungskräfte im Notfall ausreichend Funkempfang in dem Schulbau haben werden. Bereits bei den Erdarbeiten war zuvor unerwartet kontaminiertes Material aufgetaucht, das aufwendig entsorgt werden musste. Das Warten soll sich für die Schüler jetzt aber dennoch lohnen. „Das Gebäude ist wirklich schön geworden“, betont Götze. Und nach den Herbstferien sollen dann auch die Sportvereine in Altwarmbüchen von ihren Provisorien und eng getakteten Hallenzeiten erlöst werden – und die neue Sporthalle nutzen können.

Von Carina Bahl